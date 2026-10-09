Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm và thuốc lá nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 16 kiểm tra, tạm giữ hàng hóa vi phạm. Ảnh QLTT

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, kiểm tra xử lý 3 vụ liên quan đến mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Qua đó, đã xử phạt hành chính hơn 81 triệu đồng và tịch thu 161 lọ dung dịch thuốc lá điện tử, 20 sản phẩm thuốc lá điện tử là tang vật vi phạm.

Đối với mặt hàng xăng dầu, trong Quý III, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 2 vụ vi phạm về hành vi kinh doanh xăng dầu, qua đó đã tiến hành xử phạt hơn 122 triệu đồng; phát hiện, kiểm tra 5 vụ việc liên quan đến mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG với tổng số 2.430 sản phẩm sai phạm, có giá trị tang vật vi phạm hơn 122 triệu đồng.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra xử lý 62 vụ, qua đó đã xử phạt hành chính hơn 1 tỷ 495 triệu đồng. Trong đó, có 54 vụ về thương mại điện tử và 8 vụ liên quan đến thương mại điện tử.

Trong Quý III năm 2026, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm tra và xử lý 29 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, qua đó đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 543 triệu đồng và kiểm tra xử lý 164 vụ liên quan đến thực phẩm, qua đó đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 1 tỷ 700 triệu đồng, giá trị tang vật vi phạm hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Cụ thể, hàng hóa vi phạm gồm số lượng lớn hàng thực phẩm các loại. Trong đó khoảng 1.433,2 kg thịt, thủy hải sản, nội tạng và sản phẩm động vật; 1.374,5 kg trái cây tươi, sấy khô các loại; 554 lít rượu và 160 chai, 110 lon rượu; 9.417 chiếc bánh Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo; 2.385 sản phẩm bánh Trung thu, bánh bông lan, kẹo các loại; 3.936 chiếc kẹo đồ chơi; 720 chiếc bánh mochi; 675 sản phẩm thực phẩm ăn liền; 1.554 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung; 600 chai dầu Olive; cùng số lượng lớn bim bim, viên thả lẩu, xúc xích, bánh phồng tôm, trà, gia vị, đồ uống và các loại thực phẩm chế biến khác.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ cao; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương, trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn Thủ đô.