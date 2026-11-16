Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh, phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm, thuốc lá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: QLTT

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tháng 10/2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra tương đối sôi động. Hoạt động kinh doanh tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống diễn ra nhộn nhịp, hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Mặc dù sức mua đối với một số nhóm hàng tăng nhưng tình hình cung - cầu và giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố nhìn chung vẫn ổn định, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá bất hợp lý trên diện rộng.

Cụ thể, đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, giá thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm khác cơ bản ổn định, không có biến động lớn; riêng một số loại mặt hàng rau xanh, củ quả tháng qua ghi nhận giá cả duy trì ở mức cao trong thời gian đầu kỳ báo cáo do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trước đó, khiến hoạt động sản xuất, thu hoạch và vận chuyển từ các vùng trồng gặp khó khăn. Tuy nhiên, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu vẫn được bảo đảm, hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Đối với mặt hàng xăng dầu, giá bán lẻ trong kỳ báo cáo có xu hướng tăng mạnh, với 04 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp trước khi giảm tại kỳ điều hành ngày 15/10/2026. Giá xăng đạt mức cao nhất vào ngày 08/10/2026. Trong đó xăng E5RON92 lên 27.703 đồng/lít, xăng E10RON95-III lên 28.254 đồng/lít; riêng dầu diesel có thời điểm vượt 30.000 đồng/lít vào ngày 24/9/2026. Đến kỳ điều hành ngày 15/10/2026, giá xăng được điều chỉnh giảm, trong đó xăng E5RON92 còn 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III còn 27.029 đồng/lít và dầu diesel còn 29.106 đồng/lít. Mặc dù đã giảm so với mức đỉnh, giá xăng cuối kỳ vẫn cao hơn so với đầu kỳ báo cáo, tiếp tục tạo áp lực nhất định lên chi phí vận tải, sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 10/2026 tiếp tục được duy trì ổn định, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu và hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.