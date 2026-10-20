Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường tạm giữ gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng kiểm kê, niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Ảnh QLTT

Cụ thể, từ hoạt động kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hai địa điểm gồm cơ sở ở số 28 Xóm 1, thôn Đỗ Xá và một địa điểm nhà không số trên đường Vạn Minh, thôn Vạn Điểm, đều thuộc cơ sở kinh doanh túi xách của bà Nguyễn Thị Trang.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện tại hai địa điểm số lượng lớn túi xách mang các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Trong đó, có 181 chiếc túi xách mang nhãn hiệu “CHANEL, hình”, 122 chiếc mang nhãn hiệu “GUCCI, hình”, 2.402 chiếc mang nhãn hiệu “LOUIS VUITTON, hình”, 138 chiếc mang nhãn hiệu “DIOR, hình” và 50 chiếc túi xách mang nhãn hiệu “ YSL”.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior và YSL đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trước dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Tổng số hàng hoá túi xách bị tạm giữ tại hai địa điểm là 2.893 sản phẩm, với giá trị niêm yết tại cơ sở được xác định là 361,16 triệu đồng. Số tang vật được kiểm đếm, lập biên bản và quản lý theo quy định trong quá trình xử lý vụ việc.

Với số lượng hàng hoá lớn, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc, làm rõ dấu hiệu vi phạm và hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc số hàng hóa và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, cá nhân trên thị trường.