Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 6.882 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu OMO, Lifebuoy

Nhiều chai sữa tắm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ. Ảnh QLTT

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có hàng hóa thành phẩm và nhiều loại nguyên liệu, bao bì, nhãn hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói sản phẩm mang nhãn hiệu của các thương hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo kết quả kiểm tra, số hàng hóa đã đóng gói thành phẩm tại cơ sở gồm 6.425 chai sữa tắm mang nhãn hiệu “Lifebuoy”, loại 800g/chai; 385 chai sữa tắm mang nhãn hiệu “Lifebuoy”, loại 720g/chai; và 72 can nước giặt mang nhãn hiệu “OMO MATIC”, loại 3,6kg/can.

Ngoài số hàng hóa thành phẩm nêu trên, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều nguyên liệu, bao bì và nhãn hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói, bao gồm: 60 chai sữa tắm chưa dán nhãn; 125 can nước giặt chưa dán nhãn; 3.139 vỏ chai nhựa chưa dán nhãn; 3.000 vòi bơm sữa tắm; 168 vỏ chai nhựa ghi nhãn hiệu “Lifebouy”, loại 800g/chai; 10.392 nhãn giấy ghi nhãn hiệu “Lifebouy”, loại 800g/chai; 13.800 nhãn giấy ghi nhãn hiệu “OMO MATIC”, loại 2kg/can; cùng 350 nhãn giấy ghi nhãn hiệu “OMO MATIC”, loại 3,6kg/can.

Tem nhãn phục vụ sản xuất, đóng gói hàng hóa vi phạm bị phát hiện. Ảnh QLTT

Tại cơ sở có 100 vỏ can nhựa mang nhãn hiệu “OMO MATIC”, loại 2kg/can; 20 vỏ can nhựa chưa dán nhãn; 200 bộ nắp đóng can nước giặt; 12 thùng nguyên liệu màu xanh không có nhãn; 18 thùng nguyên liệu dùng để sản xuất nước giặt có chữ nước ngoài trên vỏ thùng; 3 can nguyên liệu không có nhãn; 135kg nguyên liệu sản xuất nước giặt; 16 bao nguyên liệu có ghi “Made in India”, loại 50kg/bao; và 1 téc inox đựng nguyên liệu sản xuất.

Trong quá trình kiểm tra, chủ cơ sở là bà Lê Thị Châm có sử dụng tài khoản Shopee để giao dịch kinh doanh. Đội Quản lý thị trường số 1 đã liên hệ Công ty TNHH Shopee để xác minh thông tin tài khoản bán hàng trực tuyến có liên quan đến cơ sở. Căn cứ tài liệu do Shopee cung cấp và dữ liệu lịch sử giao dịch, lực lượng chức năng xác định tổng trị giá số hàng hóa thành phẩm mang nhãn hiệu OMO MATIC và Lifebuoy có dấu hiệu giả mạo là 597.408.000 đồng.

Qua xem xét các tình tiết, tài liệu hồ sơ vụ việc, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an xã An Khánh, thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.