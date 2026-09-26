Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em. Ảnh QLTT

Theo đánh giá Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tháng vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động đáng chú ý như Lễ Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới 2026 - 2027 và các hoạt động chuẩn bị phục vụ Tết Trung thu. Qua đó nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ tại một số thời điểm tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa nhìn chung vẫn ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá bất hợp lý trên diện rộng.

Bên cạnh đó, thời tiết trong tháng có nhiều diễn biến bất lợi, gây ảnh hưởng đến giao thông, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, tuy nhiên giá cả thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và phần lớn các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cơ bản ổn định; riêng một số loại rau xanh, rau gia vị có thời điểm tăng do nguồn cung từ các vùng trồng bị ảnh hưởng, việc thu hoạch và vận chuyển gặp khó khăn.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đối với mặt hàng xăng dầu, giá bán lẻ trong kỳ báo cáo có xu hướng tăng qua các kỳ điều hành. Từ 15h ngày 3/9/2026, giá xăng E5RON92 tăng lên 22.486 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng lên 23.274 đồng/lít. Trong khi dầu diesel giảm còn 27.743 đồng/lít và dầu mazut còn 17.641 đồng/kg. Đến kỳ điều hành ngày 10/9/2026, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt, trong đó xăng E5RON92 lên 23.744 đồng/lít, xăng E10RON95-III lên 24.239 đồng/lít, dầu diesel lên 28.485 đồng/lít và dầu mazut lên 18.157 đồng/kg. Việc giá xăng dầu tăng trở lại tạo thêm áp lực nhất định lên chi phí vận tải, sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Qua theo dõi về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho rằng, kinh doanh xăng dầu trong tháng cơ bản diễn ra bình thường, nguồn cung được bảo đảm, chưa ghi nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc gián đoạn nguồn cung. Đối với các nhóm hàng hóa khác, mặc dù mưa lớn và ngập úng cục bộ có thời điểm làm việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa gặp khó khăn, song thị trường nhanh chóng ổn định trở lại; chưa phát sinh tình trạng thiếu hàng kéo dài hoặc biến động lớn về giá cả.

Đánh giá chung về tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, hàng hóa tiếp tục được duy trì ổn định, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ Tết Trung thu và hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.