Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý 30 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, xử phạt hơn 654 triệu đồng

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh QLTT

Trong số 30 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử trên, theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong đó có 25 vụ là vi phạm về thương mại điện tử, với số tiền bị xử phạt hành chính là 467 triệu đồng và 5 vụ liên quan đến vi phạm thương mại điện tử, có số tiền bị phạt hành chính là hơn 187 triệu đồng, với số hàng hóa vi phạm là 23 đôi giày, 7.060 gói bông tẩy trang, 534 sản phẩm phụ tùng ô tô, 81 sản phẩm quần áo nam, 45 kg thịt xay.

Bên cạnh đó, trong tháng 9, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đã phát hiện và xử lý 8 vụ liên quan đến lĩnh vực thuốc lá điếu nhập lậu. Theo đó, đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 93 triệu đồng, thu giữ giá trị tang vật vi phạm hơn 26 triệu đồng, với 902 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Cũng trong tháng 9, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra xử lý 01 vụ việc liên quan đến mặt hàng xăng dầu, tổng tiền phạt hành chính là 105 triệu đồng đối với hành vi “Kinh doanh xăng dầu không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp” và “Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng”.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra xử lý 15 vụ. Theo đó, đã tiến hành xử hành chính hơn 162 triệu đồng. Đồng thời, kiểm tra, xử lý 74 vụ liên quan đến an toàn thực phẩm, với số tiền tiến hành xử phạt hành chính là hơn 541 triệu đồng, giá trị tang vật vi phạm hơn 412 triệu đồng. Cụ thể, hàng hóa vi phạm là 635,2 kg thịt, thủy hải sản; 115 lít rượu và 160 chai rượu. Trong đó, 8.295 chiếc bánh Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo các loại; 2.385 sản phẩm bánh Trung thu, bánh bông lan, kẹo các loại; 720 chiếc bánh mochi; 675 sản phẩm thực phẩm ăn liền; 300 chai dầu Olive; ngoài ra có 60 kg bim bim, 50 kg bột kem, 19 gói bột ngọt, 39 gói hạt yến mạch, 50 hộp mù tạt và một số thực phẩm khác.

Cùng với đó, trong tháng 9 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra xử lý 07 vụ việc liên quan đến rượu, bia. Theo đó, đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 60 triệu đồng, với giá trị tang vật vi phạm hơn 22 triệu đồng, tang vật vi phạm là 115 lít rượu và 160 chai rượu.

Trong những tháng cuối năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Công Thương, chủ động nắm tình hình và diễn biến thị trường, tập trung kiểm tra những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.

Trước mắt, lực lượng quản lý thị trường thành phố tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, kịp thời phát hiện và xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả và các vi phạm về an toàn thực phẩm.