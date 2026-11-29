Theo báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nước ngoài đã hoàn thành chỉ tiêu lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình.

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Cụ thể, Sở Công Thương đã thông tin về chính sách hỗ trợ, rà soát nhu cầu của các hiệp hội, doanh nghiệp và tổng hợp danh sách 20 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam giới thiệu. Danh sách đã được chuyển Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 9960/SCT-XNK ngày 13-10-2026, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Trong số các doanh nghiệp được lựa chọn có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và cung cấp giải pháp số như Rikkeisoft, NTQ Solution, CMC Global, NashTech Việt Nam, VTI, VMO Holdings, SmartOSC, Lotus Technology Services, Kaopiz Holdings, OmiGroup, SotaTek Việt Nam...

Việc lựa chọn các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiềm năng xuất khẩu là bước đầu để thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ, kết nối xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu phát sinh doanh thu từ thị trường quốc tế trong quý IV-2026.

Để cụ thể hóa chính sách hỗ trợ, ngày 3-10-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-10-2026. Ngay khi chính sách có hiệu lực, Sở Công Thương đã hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 0513. Đồng thời, đề xuất đưa nội dung xúc tiến xuất khẩu công nghệ số vào Chương trình xúc tiến thương mại thành phố năm 2027.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, tại thời điểm tổng hợp báo cáo, việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ vẫn đang được thực hiện. Chỉ tiêu phát sinh doanh thu từ thị trường quốc tế trong quý IV-2026 cũng chưa đến kỳ đánh giá, thời hạn theo dõi đến hết ngày 31-12-2026.

Thời gian tới, Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu; đồng thời tổng hợp số hồ sơ được phê duyệt và doanh thu phát sinh từ thị trường quốc tế. Qua đó, từng bước đưa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp Hà Nội tiếp cận sâu hơn với thị trường nước ngoài.