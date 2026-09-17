Hà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở Trần Phú bị ảnh hưởng

Người dân xã Trần Phú di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Trước diễn biến mưa lớn, mực nước sông Bùi dâng cao vượt báo động 3, UBND xã Trần Phú đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hơn 5.600 người bị ảnh hưởng, cuộc sống người dân đảo lộn

Theo báo cáo của UBND xã Trần Phú, mưa lớn, lũ và ngập lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 5.620 người, 847 hộ dân trên địa bàn xã. Nước dâng cao khiến khoảng 2.540m đê, bờ bao bị ảnh hưởng do ngập, tràn; 900m đường giao thông bị ngập cục bộ. Khoảng 17,2ha lúa, 4,6ha rau màu, 30ha cây ăn quả và 3ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đã tổ chức di chuyển 12.500 con gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân ứng trực, bảo vệ tuyến đê sông Bùi tại xã Trần Phú. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại thôn Khôn Duy, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do nước sông Bùi vượt báo động 3. Hơn 30 hộ dân xóm 1, thôn Khôn Duy bị cô lập. Chị Đinh Thị Việt (trú tại xóm 1, thôn Khôn Duy, xã Trần Phú) cho biết mực nước lũ năm nay cao hơn năm trước, khiến cuộc sống của bà con trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mỗi khi xảy ra ngập lụt, người dân phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, lúa thóc, gia súc, gia cầm để tránh thiệt hại, gây nhiều khó khăn, vất vả. Người dân kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, cải tạo tuyến đường trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giảm bớt khó khăn cho người dân mỗi khi xảy ra ngập lụt.

“Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến bà con vùng lũ, có xử lý, gia cố đê điều để bảo vệ người dân. Tuy nhiên, nước dâng nhanh quá nên việc ứng phó không thể kịp thời, khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm làm con đường để người dân đi lại thuận lợi hơn, giảm bớt khó khăn mỗi khi nước dâng”, chị Đinh Thị Việt chia sẻ.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân ứng trực, bảo vệ tuyến đê sông Bùi tại xã Trần Phú. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Theo ông Lương Văn Nhất (sinh năm 1971) trú tại xóm 1, thôn Khôn Duy, mực nước dâng năm nay cao hơn năm ngoái khiến nhiều tuyến đường trong khu vực bị ngập sâu từ khoảng 1m đến 1,7 m, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Những năm trước, mức nước thấp hơn nên người dân có thể chủ động xử lý, không xảy ra tình trạng nghiêm trọng. Năm nay nước dâng cao nên ảnh hưởng lớn hơn.

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều nhà bị nước tràn vào, điều kiện vệ sinh, sinh hoạt rất khó khăn. Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển; nhiều gia đình đã phải sơ tán lên tầng 2 hoặc di chuyển đến nơi an toàn. Ông Lương Văn Nhất mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nâng cấp hệ thống đường làng, ngõ xóm tại thôn Khôn Duy để hạn chế ảnh hưởng do ngập lụt, bảo đảm việc đi lại và đời sống của người dân.

Vội vã di dời tài sản lên nơi cao ráo, ông Đinh Văn Vĩnh, trú tại xóm Đê, thôn Duy Khôn cho biết nước dâng nhanh khiến khu vực bị cô lập, giao thông bị chia cắt. Đời sống sinh hoạt của người dân khó khăn khi thiếu điện và nước sạch. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, người dân đã chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị lương thực, nước uống phòng khi bị cô lập nhiều ngày.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân ứng trực, bảo vệ tuyến đê sông Bùi tại xã Trần Phú. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Trước tình hình trên, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức trực 24/24 giờ, duy trì lực lượng thường trực và yêu cầu các tiểu ban chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt. Để sẵn sàng gia cố các vị trí xung yếu, xã chuẩn bị 450m³ cát đen, 8.000 bao tải, 24m³ đất và 40m² bạt.

Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân thường trực, dân quân cơ động và lực lượng tại chỗ; 50 cán bộ, công chức, đoàn thể cùng khoảng 200 người thuộc các thôn tham gia ứng phó với nước lũ. Ngoài ra, Tiểu đoàn 31, Quân chủng Phòng không - Không quân huy động 32 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe ô tô; 4 xe vận chuyển vật chất được huy động phục vụ kiểm tra, trực chốt và xử lý các tình huống phát sinh.

Trực tiếp chỉ huy cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống ngập lụt tuyến đê sông Bùi, Thiếu tá Phan Duy Dương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết với tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, từ sáng sớm 17/9, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương triển khai đắp bao cát trên đoạn đê Bùi dài hơn 2 km, với tổng khối lượng hơn 3.000 bao cát. “Cơ bản khối lượng công việc đã được đơn vị hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị”, Thiếu tá Phan Duy Dương thông tin.

Chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều hộ dân bị cô lập, đi lại khó khăn. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, các lực lượng tổ chức cắm chốt 24/24 giờ; đặt biển cảnh báo, căng dây và bố trí lực lượng hướng dẫn, kiểm soát người, phương tiện tại các điểm có nguy cơ sạt lở, các đoạn đê bị tràn. Qua đó, kịp thời cảnh báo, ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú, ngay khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Xã huy động các tổ xung kích tại các thôn, trong đó có thôn Mỹ Lương, thôn Khôn Duy và các khu dân cư có nguy cơ ngập lụt do nước sông Bùi dâng cao, trực tiếp có mặt tại hiện trường để xử lý các điểm tràn, gia cố các tuyến đê trên địa bàn.

Song song với công tác ứng phó tại chỗ, xã xây dựng phương án phối hợp với các thôn, chủ động di dời người dân và tài sản tại những khu vực có nguy cơ bị ngập sâu khi mực nước tiếp tục dâng cao, nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm đời sống trước mắt cho người dân trong những ngày lũ.

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều hộ dân bị cô lập, đi lại khó khăn. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Xã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, cập nhật thường xuyên diễn biến thiên tai và các chỉ đạo của Trung ương, thành phố; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo đến các thôn, xóm và nhân dân về khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và biện pháp phòng tránh. Trong trường hợp xảy ra tình huống nguy hiểm, xã sẽ chủ động tổ chức sơ tán người dân, tài sản và các cơ sở, khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn; ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương.

“Chúng tôi đã rà soát toàn bộ trên địa bàn, chuẩn bị phương án khi phải sơ tán dân từ vùng thấp ngập úng lên vùng cao. Ví dụ như toàn bộ cư dân của thôn Khôn Duy sẽ được di dời lên điểm trường, khu vực của trường Trung học cơ sở Mỹ Lương. Tùy theo địa bàn của từng đơn vị thì chúng tôi sẽ bố trí vào các trường học hoặc các nhà văn hóa của các thôn. Đây là những điểm đã được rà soát cụ thể và nếu phải di dời bà con thì chúng tôi đảm bảo đời sống trước mắt của bà con theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố”, ông Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Người dân thôn Khôn Duy, xã Trần Phú chủ động kê cao tài sản đề phòng nước dâng cao. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Cũng theo ông Hà, sau khi nước rút, xã Trần Phú sẽ tập trung triển khai các phương án khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước sạch và phòng, chống dịch bệnh sau lũ. Đồng thời, địa phương chuẩn bị các phương án khôi phục sản xuất, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi hoạt động sản xuất sau thiên tai.

Từ thực tế diễn biến của đợt lũ, lãnh đạo xã Trần Phú kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đê trọng yếu đi qua địa bàn. Đây là giải pháp mang tính bền vững nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các đợt mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.