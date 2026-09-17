Hà Nội: Lũ sông Bùi dâng cao, nhiều khu vực chìm trong biển nước, cuộc sống người dân đảo lộn

Mực nước sông Bùi dâng cao khiến cuộc sống của người dân tại các khu vực các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn (Hà Nội) đảo lộn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trước đó, 10 giờ 20 phút ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã phát lệnh báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các khu vực này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ghi nhận thực tế tại thôn Đồng Dâu xã Quảng Bị, nhiều khu vực ven sông đã chìm trong biển nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân sinh sống tại đây cho biết, tình trạng ngập đã kéo dài 3 ngày nhưng từ ngày 16/9 nước dâng nhanh khiến khu vực ngày càng ngập nghiêm trọng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân bì bõm lội nước để di chuyển. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khắp đường đi lối lại trong thôn đều biến thành sông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Gia đình bà Dương Thị Hằng đã di chuyển và kê cao đồ đạc trước đó nhưng vì nước dâng nhanh đã tràn vào nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân di chuyển đồ đạc quý giá khỏi vùng ngập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ghi nhận trong thôn Đồng Dâu, có khu vực nước đã dâng cao gần mái nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân chỉ còn cách di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ chiều 16/9, lũ trên sông Bùi vượt báo động III và tiếp tục dâng nhanh, các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị (khu vực huyện Chương Mỹ cũ, Hà Nội) khẩn trương gia cố đê, bảo vệ khu dân cư, sẵn sàng di dời tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân đắp đê ngăn lũ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)