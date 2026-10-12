Hà Nội: Lời khai người đi xe máy chặn ô tô, bóp mũi tài xế trên đường Dương Đức Hiền

Theo cảnh sát, khoảng 8h30 ngày 11/10, ông L.X.H (SN 1972; trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) điều khiển xe máy BKS 29N1-068.xx lưu thông trên đường Dương Đức Hiền, hướng từ TP Bắc Ninh đi Hà Nội.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh ông H tranh cãi với tài xế xe ô tô.

Đến khu vực trên, ông H bất ngờ lao xe máy dừng trước đầu một xe ô tô, sau đó xảy ra mâu thuẫn và có hành vi hành hung người điều khiển ô tô.

Hình ảnh vụ việc được ghi lại trong clip đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông H khai, khi điều khiển xe máy trên đường Dương Đức Hiền và có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì ô tô đi phía sau chèn ép.

Sau đó, ông H vượt lên phía trước đầu ô tô, dừng xe nói chuyện với người điều khiển. Trong quá trình hai bên lời qua tiếng lại, ông H đã dùng tay bóp mũi và tát tài xế xe ô tô.

Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể người khác.

Trong trường hợp phát sinh va chạm hoặc bất đồng, các bên cần giải quyết trên tinh thần hợp tác, tuân thủ quy định pháp luật; không tự ý sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.