Hà Nội loại 14 khu đất tại danh mục dự án thí điểmnhà ở thương mại, gỡ vướng đất dịch vụ

Điều chỉnh danh mục đã thông qua

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 3), về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội điều hành nội dung kỳ họp. (Ảnh: Tuyến Thái).

Theo đó, thành phố điều chỉnh danh mục đã được thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025; đưa 14 khu đất với tổng diện tích 109,1ha ra khỏi danh mục.

Các khu đất này gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án Xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, Xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh); khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh).

Tại phường Vĩnh Hưng, các khu đất được đưa ra khỏi danh mục gồm: Khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, công trình hỗn hợp tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng và một số khu nhà ở, công trình hỗn hợp khác.

Ngoài ra, thành phố điều chỉnh giảm 4,6ha tại khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (xã Hoài Đức); đồng thời bổ sung 2 khu đất với tổng diện tích 45,5ha tại xã Sóc Sơn và xã Yên Xuân. Cả hai khu đất bổ sung đều dự kiến thực hiện dự án nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tiếp tục rà soát, chỉ tổ chức triển khai các dự án khi bảo đảm đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản; không để chồng lấn với các dự án đã được chấp thuận trên cùng khu đất.

Đồng thời, UBND thành phố phải đánh giá hiệu quả triển khai thực tế, tháo gỡ khó khăn trong thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dùng chung, thường xuyên đôn đốc tiến độ và tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án có nguy cơ vi phạm, chậm triển khai hoặc có dấu hiệu lợi ích nhóm, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Tháo gỡ vướng mắc đất dịch vụ cho hơn 10.900 trường hợp

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, thống nhất nội dung UBND thành phố trình về tháo gỡ vướng mắc trong giao đất dịch vụ, đất ở cho 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường. Có 105/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất, đạt tỷ lệ 99,06%.

Theo Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/10/2026, quá trình triển khai Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND thành phố còn vướng mắc đối với 10.928 trường hợp đã được UBND thành phố và HĐND quận Hà Đông trước đây chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở sau ngày 1/10/2009.

Các trường hợp này nằm trong tổng số khoảng 22.031 trường hợp đã được UBND thành phố tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/7/2026.

Ngày 1/10/2009 là thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực, quy định việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Tuyến Thái).

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố đề xuất cho phép UBND cấp xã áp dụng các văn bản của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND quận Hà Đông trước khi sắp xếp, ban hành sau ngày 1/10/2009, làm căn cứ giải quyết hỗ trợ bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Phạm vi đề xuất gồm các xã, phường: Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND.

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Hà Đông cho biết, địa bàn vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ phát sinh từ nhiều giai đoạn trước. Đại biểu nhất trí với chủ trương tháo gỡ của thành phố, đồng thời đánh giá nội dung xem xét lần này đã bổ sung cụ thể về thời điểm xác định và xét duyệt của UBND thành phố.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở; chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, phối hợp với các xã, phường xử lý dứt điểm tồn tại.

Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cũng đề nghị UBND thành phố khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền những vướng mắc phát sinh để triển khai thực hiện ngay theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan tập trung hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan đến chính sách đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027.