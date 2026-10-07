Hà Nội: Lộ thủ đoạn biến bánh, kẹo trôi nổi thành hàng nhập khẩu

Ngày 6/10, Công an TP. Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (34 tuổi, trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra hàng hoá vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Ngày 18/9, PC03 phối hợp với các lực lượng liên quan đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm 2.175 thùng thành phẩm, tổng trọng lượng gần 20 tấn; cùng 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Các loại bánh kẹo trôi nổi bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan chức năng còn tạm giữ nhiều máy móc, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất; bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi mua bánh, kẹo bán thành phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, Nguyễn Quang Đạt tổ chức hoàn thiện sản phẩm, đồng thời tự thiết kế và đặt in bao bì.

Đáng chú ý, trên bao bì, đối tượng sử dụng các thông tin và mã vạch nhằm thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài. Số bánh, kẹo bán thành phẩm không rõ nguồn gốc sau đó được đóng vào bao bì mới trước khi đưa ra thị trường.

Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số nguyên liệu, bánh, kẹo bán thành phẩm; phương thức tiêu thụ sản phẩm cũng như vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.