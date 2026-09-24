Hà Nội: Livestream quảng bá sản phẩm làng nghề, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tinh hoa làng nghề lên không gian số

Là nơi giao thoa của nhiều nghề truyền thống như khảm trai, giày da, đồ gỗ mỹ nghệ, đan lưới cùng nhiều nông sản giá trị, xã Phú Xuyên sở hữu nguồn hàng hóa đa dạng, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP. Nhằm ổn định sinh kế cho người dân, xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh livestream bán hàng, thiết lập kênh tương tác trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị thương hiệu.

Xã Phú Xuyên tổ chức phiên livestream "Kết nối số - Quảng bá, giới thiệu sản phẩm”. Ảnh: Thuỳ Dương

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ, tuổi trẻ xã Phú Xuyên không chỉ tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật mà còn trực tiếp tạo dựng mô hình thực tế. Đoàn Thanh niên xã phối hợp Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nối cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã; lực lượng trẻ đảm nhiệm khảo sát nguồn hàng, lên kịch bản, chuẩn bị thiết bị, dẫn dắt và điều phối phiên bán hàng. Nhờ đó, các hộ sản xuất làm quen kỹ năng bán hàng hiện đại, nâng năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Tại làng nghề nón lá Tri Lễ (xã Dân Hòa) người xem được dẫn dắt từ câu chuyện làng nghề đến các công đoạn tạo nên một chiếc nón, với điểm nhấn là khách mời cùng nghệ nhân trải nghiệm làm nón ba tầm. Phiên livestream giới thiệu hơn 10 loại nón, mũ lá như nón lá già, nón Lâm Xung, mũ lưỡi trai, mũ Pháp, nón đĩa, nón lồng bàn, nón quai thao, mũ cối lệch, mũ lá Bác Hồ..., thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều tương tác, chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh nhấn mạnh, việc đưa nón lá Tri Lễ lên môi trường số giúp người dân, du khách dễ tiếp cận sản phẩm, mở hướng phát triển mới cho làng nghề, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa địa phương.

Lãnh đạo xã Dân Hòa cùng nghệ nhân tham gia livestream giới thiệu về sản phẩm nón lá làng nghề Tri Lễ. Ảnh: Nguyễn Thành

Với nghệ nhân Ưu tú Hoàng Văn Hạnh (xã Phú Nghĩa), sau khi trực tiếp tham gia livestream, ông nhận thấy chuyển đổi số thực sự hữu ích với làng nghề. Qua hình ảnh, video, giao lưu trực tuyến, người xem không chỉ biết đến mẫu mã, công dụng sản phẩm, mà còn hiểu hơn công sức, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa phía sau từng sản phẩm.

Theo ông Hoàng Văn Hạnh, không gian số giúp sản phẩm mây, giang đan Phú Vinh đi xa hơn, còn các công cụ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, có thể hỗ trợ người làm nghề trong thiết kế mẫu mã, xây dựng nội dung quảng bá, nắm bắt thị hiếu khách hàng và đổi mới cách tiếp cận thị trường. Đây là điều trước kia nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ chưa có điều kiện thực hiện.

Chuẩn hoá sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, thành phố Hà Nội đã đề ra mục tiêu đưa tối thiểu 2.000 sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng số nhằm tạo kênh xúc tiến thương mại hiện đại, gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Xã Phú Nghĩa tổ chức livestream quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề. Ảnh: Kim Thoa

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, 126 xã, phường đã đồng loạt tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản và dịch vụ du lịch. Nhiều lãnh đạo địa phương đã trực tiếp lên sóng cùng doanh nghiệp, hợp tác xã để giới thiệu quy trình sản xuất, lan tỏa câu chuyện làng nghề. Hình thức xúc tiến thương mại mới này nhanh chóng ghi nhận kết quả tích cực tại nhiều địa phương.

Thực tiễn cho thấy, việc đưa sản phẩm làng nghề lên môi trường số không chỉ là câu chuyện của riêng từng hộ sản xuất mà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Cùng vời đó, Hà Nội cũng đặt vấn đề hỗ trợ giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP vào các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử và các trang thông tin điện tử.

Để mô hình này đi xa hơn, điều cần thiết không chỉ là có thêm nhiều phiên livestream. Người sản xuất phải từng bước chuẩn hóa sản phẩm, minh bạch nguồn gốc, chất lượng và giá bán; đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng nội dung, vận hành gian hàng, thanh toán, chăm sóc khách hàng và truy xuất nguồn gốc. Hạ tầng thương mại, logistics và các phương thức thanh toán số cũng cần được kết nối đồng bộ.

Để thúc đẩy mua sắm, Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tháng Khuyến mại số Hà Nội” vào tháng 8 vừa qua, thu hút nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tham gia, trong đó có các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm của doanh nghiệp, làng nghề, chủ thể OCOP và các xã, phường.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp, năm 2026, Hà Nội tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy thương mại điện tử với nhiều điểm mới như: Kết hợp sàn thương mại điện tử TikTok shop triển khai “Tháng khuyến mại số Hà Nội” cùng các sự kiện Ngày hội “Chuyển đổi số tiêu dùng xanh”, “Ngày hội khuyến mại hàng hiệu”, “Hà Nội đêm không ngủ”… nhằm kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh chuyển đổi số Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Từ đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô.