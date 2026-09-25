Hà Nội liên thông dữ liệu giải phóng mặt bằng để chỉnh lý 'sổ đỏ'

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Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”. Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện 2 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và thực hiện phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp...

Hai nhóm thủ tục, gồm: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; Chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng. Đối tượng thực hiện và thụ hưởng Đề án là cá nhân, hộ gia đình và chủ thể sử dụng đất thuộc 2 nhóm trường hợp nêu trên; cơ quan đăng ký đất đai; cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND xã, phường; cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính và đơn vị quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu liên quan.

ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

Đối với thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót, Thành phố yêu cầu tập trung các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc thông tin thửa đất do cơ quan nhà nước sai sót, với quy trình: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường Thành phố, cơ quan đăng ký đất đai Thành phố (cấp tỉnh); và Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Thủ tục sẽ chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; miễn phí, lệ phí.

Theo UBND TP. Hà Nội, số liệu thống kê từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/8/2026 cho biết tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận là 44.020 hồ sơ. Với việc chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất 2 lượt đi lại của người dân, tương ứng giảm khoảng 88.040 lượt đi lại. Giả định bình quân có thể tiết kiệm 2 giờ/hồ sơ, thì tổng thời gian tiết kiệm ước là 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công. Tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt 4,84 tỷ đồng/14 tháng, tương đương 345,7 triệu đồng/tháng, 110.000 đồng/hồ sơ. Tuy nhiên, mức tiết kiệm này mới chỉ tính riêng chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và chi phí xã hội khác.

Ngoài ra, về thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai. Tiếp đó, căn cứ kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận, hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại theo từng trường hợp pháp luật quy định.

Quy trình mới có thể khắc phục tình trạng tách rời giữa quá trình giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận. Đồng thời, giảm việc người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại thông tin, tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng, từ đó giảm khâu chuyển tiếp và rút ngắn đường đi của hồ sơ. Việc rút ngắn thời gian giải quyết ước tính giảm 4 giờ/hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước tính 220.000 đồng/hồ sơ.

THÍ ĐIỂM QUY TRÌNH MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2026

Theo Đề án, nội dung triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm thực hiện từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến 31/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực tế, thực hiện chuyển và khai thác dữ liệu, đồng thời theo dõi những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình xử lý.

Sau thời gian thí điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá toàn diện tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế, khả năng kết nối dữ liệu để tham mưu triển khai đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai khác.

Cũng trong lĩnh vực đất đai, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố vừa phê duyệt 45 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có 27 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và 18 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Cụ thể, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố (Chủ tịch UBND Thành phố), gồm: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất;

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất...

Thủ tục hành chính cấp xã, gồm: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 1/7/2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận;

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích, đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận...