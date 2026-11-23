Việc tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, thu mua và phân phối là một trong những giải pháp quan trọng giúp thành phố cân đối cung cầu, ổn định thị trường, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trưng bày, giới thiệu nông sản của các địa phương tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ động nguồn cung thực phẩm an toàn

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình phối hợp nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Đến nay, Hà Nội tiếp tục duy trì, phát triển 183 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn. Đặc biệt, việc liên kết với các tỉnh, thành phố đã góp phần hình thành mạng lưới cung ứng thực phẩm an toàn quy mô lớn cho thị trường Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Tráng cho biết, thời gian qua, tỉnh chủ động phối hợp với Hà Nội triển khai các chương trình nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản; thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân có sản phẩm bảo đảm chất lượng, đáp ứng quy định về hàng hóa, qua đó duy trì nguồn cung ổn định cho các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn, như: WinMart, Aeon Mall, BRG Mart, GO/Big C, Co.opmart, chuỗi cửa hàng Eco Green, cùng các bếp ăn tập thể và chợ đầu mối.

“Bên cạnh phương thức kết nối truyền thống, tỉnh còn phối hợp tổ chức các tuần hàng nông sản, hội nghị kết nối giao thương Vùng Thủ đô và hội chợ sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số, livestream bán hàng qua TikTok, Shopee, Facebook... cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô của sản phẩm địa phương”, ông Nguyễn Văn Tráng cho biết thêm.

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nhà bán lẻ Việt Nam Đoàn Thị Hương Thanh, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thiết yếu hằng tháng của Thủ đô ở mức cao. Vì vậy, đẩy mạnh liên kết vùng giữa Hà Nội và các địa phương là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Thực tế, nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn đã tích cực triển khai các mô hình liên kết chuỗi cung ứng. Điển hình, hệ thống cửa hàng, siêu thị WinMart+/WinMart hợp tác với WinEco, kết nối mạng lưới phân phối với nguồn cung từ 12 nông trường ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình này góp phần bảo đảm nguồn rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn chất lượng, có khả năng truy xuất nguồn gốc, đồng thời nâng cao tính ổn định của chuỗi cung ứng. Ngoài ra, nguồn sản phẩm OCOP tại các địa phương còn nhiều tiềm năng khai thác. Chẳng hạn, Lào Cai hiện có 605 sản phẩm OCOP, Quảng Ninh có 437 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Đây là nguồn hàng phong phú để doanh nghiệp bán lẻ đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng tiêu thụ đặc sản vùng miền.

Gắn vùng nguyên liệu với chế biến, nâng giá trị nông sản

Để hình thành chuỗi cung ứng bền vững, việc kết nối cần được thực hiện ngay từ vùng nguyên liệu. Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty TNHH HR Essence Nguyễn Mai Hương cho rằng, Việt Nam có lợi thế rất lớn về nguồn nguyên liệu nông sản, đặc sản vùng miền và năng lực sản xuất. Tuy nhiên, quá trình kết nối từ vùng nguyên liệu tại các tỉnh đến doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối tại Hà Nội và thị trường xuất khẩu vẫn còn không ít hạn chế, như: Nguồn nguyên liệu phân tán, quy mô sản xuất chưa đồng đều, việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ. Nhiều cơ sở sản xuất có sản phẩm tốt nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn, bao bì, hồ sơ kỹ thuật, kiểm nghiệm và chứng nhận để tiếp cận các hệ thống phân phối lớn…

Để khai thác tốt tiềm năng, hoạt động liên kết phải mang tính ổn định, lâu dài. Vùng nguyên liệu được xây dựng tập trung, quản lý chặt chẽ bằng mã số vùng trồng, vùng nuôi, chuẩn hóa quy trình sản xuất và tăng cường truy xuất nguồn gốc. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động đặt hàng, ký kết hợp đồng bao tiêu, phối hợp với người sản xuất để bảo đảm sản lượng và chất lượng theo yêu cầu thị trường. Đối với các mặt hàng phục vụ Tết, việc nắm bắt nhu cầu, kế hoạch thu hoạch, vận chuyển và phân phối cũng cần được tính toán từ sớm, bảo đảm hàng hóa đến hệ thống bán lẻ đúng thời điểm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Văn Duy, các địa phương cần tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn đi cùng với tập trung xây dựng, quản lý tốt vùng nguyên liệu đạt chuẩn; đẩy mạnh số hóa vùng trồng, vùng nuôi. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, chế biến tinh và bảo quản sau thu hoạch cần được đẩy mạnh, nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, giảm tổn thất và lãng phí thực phẩm, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Từ yêu cầu trước mắt là bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định cho thị trường Tết đến mục tiêu lâu dài là nâng cao giá trị nông sản, Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, điều phối cung cầu giữa các vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Qua đó, nông sản các địa phương không chỉ có đầu ra ổn định mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu.