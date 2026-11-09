Hà Nội: Lịch khảo sát chất lượng học sinh lớp 4, lớp 7 toàn thành phố

Học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội. (Ảnh: HÀ THU)

Tất cả học sinh lớp 4 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện bài khảo sát chất lượng. Học sinh lớp 4 thực hiện bài khảo sát môn Tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài khảo sát môn Ngữ văn và Toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy.

Lịch khảo sát cụ thể như sau:

Đề khảo sát chất lượng do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện; phương án tổ chức khảo sát do Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, phối hợp các cơ sở giáo dục xây dựng.

Bài khảo sát của học sinh được tổ chức chấm chéo giữa các trường trong cùng địa bàn hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện, bảo đảm việc giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.