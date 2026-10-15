Hà Nội lên phương án chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của Trung ương và thành phố để lấy ý kiến về các phương án, nội dung tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ảnh: Hoàng Lân

Chiều 15-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội để lấy ý kiến về các phương án, nội dung tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân

Thông qua chương trình, Hà Nội hướng tới khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh những giá trị cốt lõi được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc và cốt cách con người Việt Nam.

Chương trình dự kiến có thời lượng từ 120 đến 150 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tiếp sóng và truyền hình trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của Đài. Nội dung chương trình được xây dựng theo mạch xuyên suốt, kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại. Qua đó, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là màn pháo hoa tầm cao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến kéo dài 15 phút.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung đóng góp ý kiến về việc xây dựng kịch bản nội dung chương trình; huy động các lực lượng tham gia biểu diễn; các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông; phương án bắn pháo hoa nhằm mang lại hiệu quả nghệ thuật tốt nhất; phương án lắp đặt các màn hình phục vụ nhân dân theo dõi chương trình.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu quan điểm, chương trình không chạy theo số lượng mà đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu. Số lượng khán giả tập trung trực tiếp trong Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự kiến dưới 40.000 người, nếu tính cả dòng người theo dõi sự kiện ở phía bên ngoài sân qua màn hình LED, chương trình có thể tiếp cận khoảng 100.000 người. Quy mô này được đánh giá phù hợp với không gian sân khấu, đồng thời bảo đảm tính trang trọng của sự kiện. Ngoài ra, đồng chí Lê Quốc Minh cũng lưu ý cần có các phương án tối ưu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho khán giả. Về chương trình nghệ thuật, kịch bản cần được nghiên cứu kỹ để bám sát chỉ đạo, đồng thời mang đến hiệu ứng hấp dẫn cho khán giả.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp văn hóa. Thành phố Hà Nội được giao chịu trách nhiệm chính về chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là chương trình mang tính quốc gia, vì thế thành phố yêu cầu các khâu chuẩn bị phải được tiến hành chỉn chu, cẩn thận, bảo đảm chương trình diễn ra hấp dẫn, thu hút, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Vũ Thu Hà cũng đề nghị các đơn vị được phân công nhanh chóng hoàn tất kịch bản chương trình; thống nhất số lượng người tham gia; xác định vị trí lắp đặt một số màn hình LED ngoài trời để phục vụ người dân theo dõi trực tiếp, đồng thời mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, màn bắn pháo hoa phải được gắn với kịch bản nghệ thuật để tạo cảm xúc bùng nổ cho khán giả. Các đơn vị chuyên môn cần sớm tiến hành khảo sát thực địa để thống nhất vị trí trận địa pháo hoa, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nghệ thuật và an toàn.