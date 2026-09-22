Hà Nội lên kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2027

Thông báo nhấn mạnh: Việc xây dựng Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2027 và nhiệm vụ các năm tiếp theo là cần thiết, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các mục tiêu phát triển Thủ đô xanh, sinh thái, bền vững; đồng thời tạo cơ sở để tổ chức đồng bộ nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, cây xanh, công viên, vườn hoa và không gian xanh trên địa bàn Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (trong đó, phân định rõ 2 nhóm nhiệm vụ về trồng rừng và trồng cây xanh), bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Hoạt động trồng cây đầu Xuân tại xã Sóc Sơn (thành phố Hà Nội). Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nội dung phải rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, địa điểm, khối lượng, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện, tập trung rà soát, đánh giá đầy đủ hiện trạng rừng và cây xanh; xác định rõ diện tích rừng, tỷ lệ che phủ rừng, diện tích và tỷ lệ cây xanh đô thị tại thời điểm hiện nay; lượng hóa mục tiêu đến năm 2027 và các năm tiếp theo, trong đó làm rõ diện tích trồng rừng, diện tích cây xanh tăng thêm và các chỉ tiêu đạt được sau khi hoàn thành Kế hoạch.

Xác định tổng số cây dự kiến trồng theo từng năm, từng khu vực và từng nhóm nhiệm vụ; xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu cho các xã, phường bảo đảm phù hợp với quỹ đất, điều kiện tự nhiên, nhu cầu phát triển cây xanh và khả năng tổ chức thực hiện của từng địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, thống nhất với Sở Xây dựng và UBND các xã, phường rà soát, xác định cụ thể các khu vực trồng cây xanh, gồm: công viên, vườn hoa, hồ điều hòa, tuyến đường, khu nhà ở, khu đô thị, khu đất công, khu đất chờ thực hiện quy hoạch và các không gian công cộng khác. Trên cơ sở đó, lựa chọn chủng loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cảnh quan, công năng sử dụng và định hướng phát triển của từng khu vực; nghiên cứu lựa chọn các loại cây có giá trị cảnh quan, môi trường và giá trị kinh tế cao, bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Làm rõ đối với từng khu vực trồng cây về diện tích, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn và nguồn cung cấp cây giống trồng lâm nghiệp phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất hệ thống khu vực, cơ sở ươm cây xanh của Thành phố, bảo đảm chủ động nguồn cây giống có chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực hiện Kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp số liệu, phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch, phân loại theo địa giới hành chính, tuyến đường và từng nhóm địa điểm trồng cây xanh; thể hiện rõ vị trí, diện tích, số lượng, chủng loại cây, thời gian thực hiện, nguồn lực và đơn vị quản lý, chăm sóc sau trồng.

Rà soát, bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam , Hội Liên hiệp Phụ nữ , Thành đoàn, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực và tổ chức phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát tổng nhu cầu, cơ cấu và khả năng cân đối nguồn lực thực hiện Kế hoạch; xác định rõ tổng kinh phí, nguồn ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã theo phân cấp, nguồn vốn trong các dự án đầu tư, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác; hướng dẫn các địa phương xác định, quản lý và sử dụng kinh phí theo phân cấp, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, xác nhận số liệu và danh mục công viên, vườn hoa, tiểu cảnh, cây xanh đô thị và các dự án phát triển cây xanh thuộc phạm vi quản lý; làm rõ tình trạng quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, công tác chuẩn bị đầu tư và khả năng triển khai của từng vị trí trong các phụ lục kèm theo Kế hoạch.

Bảo đảm nội dung Kế hoạch thống nhất, không trùng lặp với Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và các chương trình, dự án có liên quan; chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại các địa phương khu vực nội thành.

Đối với UBND các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận số liệu, chỉ tiêu và danh mục thuộc địa bàn quản lý; bảo đảm từng vị trí trồng cây có đầy đủ thông tin về hiện trạng, nguồn gốc và mục đích sử dụng đất, quy hoạch, diện tích, khả năng bố trí mặt bằng, số lượng và chủng loại cây, nguồn lực, tiến độ thực hiện và đơn vị quản lý, chăm sóc sau trồng.

Những địa phương có đất lâm nghiệp là núi đá, đất nghèo kiệt hoặc có điều kiện địa hình phức tạp, phải xác định rõ diện tích có khả năng trồng rừng, diện tích thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và diện tích không có khả năng phát triển rừng. Tổ chức thực hiện trồng cây, trồng rừng trên địa bàn theo chỉ tiêu, danh mục và tiến độ được UBND thành phố phê duyệt; chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng, bảo đảm tỷ lệ cây sống và hiệu quả cảnh quan, môi trường.