Hà Nội lên kế hoạch kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động xây dựng

Hà Nội tìm giải pháp để kiểm soát bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng. Ảnh minh họa

Cập nhật phạm vi và mức độ nguy cơ ô nhiễm trước 48-72 giờ

Kế hoạch nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp để kiểm soát bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng; kiểm soát vận chuyển vật liệu và làm sạch bụi đường; ngăn chặn đốt rác gắn với thu gom và xử lý thay thế; giảm phát thải từ nguồn giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối kỹ thuật, phối hợp cơ quan khí tượng thủy văn, các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, vận hành sản phẩm dự báo cho Hà Nội.

Đồng thời kết hợp mô hình khí tượng, chất lượng không khí, số liệu quan trắc đã kiểm soát chất lượng, dữ liệu nguồn thải và thông tin liên vùng. Khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ chế cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm không khí và ứng phó với ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Theo đó, trước 5-7 ngày khi có tín hiệu nguy cơ ô nhiễm, phát thông tin nhận định sớm gửi đến các cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố và thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng; kích hoạt rà soát các nguồn thải lớn kết hợp đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa.

Trước 48-72 giờ, cập nhật phạm vi và mức độ nguy cơ. Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung kiểm soát chặt chẽ các công trường lớn trên địa bàn, tăng cường vệ sinh các tuyến đường, và tổ chức truyền thông, khuyến cáo sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Trước 24 giờ tiếp tục rà soát dự báo, điều chỉnh phạm vi, lực lượng và thông báo trực tiếp đến các đối tượng chịu tác động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh hoặc kết thúc đợt tăng cường trên cơ sở quan trắc đã kiểm soát chất lượng cho thấy cải thiện bền vững và dự báo 24-48 giờ tiếp theo; tiếp tục duy trì kiểm soát nguồn thải thường xuyên và đánh giá sau đợt tăng cường.

Cùng với đó, nghiên cứu chủ động nâng mức kiểm soát trong giai đoạn nguy cơ ô nhiễm không khí cao (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau) đối với các công trường, nguồn công nghiệp lớn, phương tiện phát thải cao, đốt hở và vệ sinh môi trường.

Kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên ngành, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức kiểm tra nguồn thải công nghiệp, làng nghề, cơ sở có công đoạn đốt và khu xử lý chất thải theo phân cấp; yêu cầu vận hành đầy đủ hệ thống xử lý, kiểm soát bụi, khí thải và duy trì truyền dữ liệu quan trắc đối với đối tượng có nghĩa vụ.

Khi có dự báo ô nhiễm, tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao, yêu cầu khắc phục ngay vi phạm; kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo lộ trình.

Sở Xây dựng phối hợp Công an Thành phố Hà Nội kiểm soát khí thải phương tiện theo quy định, tổ chức giao thông nhằm giảm ùn tắc tại điểm nóng; tăng cường phục vụ vận tải hành khách công cộng, vận động giảm sử dụng phương tiện cá nhân.

Ủy ban nhân dân các xã, phường kiểm soát đốt nhiên liệu, chất thải tại khu dân cư, làng nghề; vận động sử dụng nhiên liệu sạch, hạn chế bếp than tổ ong. Các nhiệm vụ này thực hiện đồng thời với kiểm soát bụi xây dựng, vệ sinh đường, ngăn đốt hở, truyền thông và khuyến cáo sức khỏe; biện pháp tăng cường hoặc hạn chế áp dụng theo điều kiện, thẩm quyền tương ứng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố thử nghiệm có kiểm soát một số công nghệ, mô hình, giải pháp mới nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí; lựa chọn địa bàn, nguồn phát thải và thời gian thử nghiệm phù hợp, có chỉ tiêu đánh giá cụ thể trước và sau khi thực hiện.

Trước mắt, nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm một số mô hình: Kiểm soát bụi công trường theo thời gian thực, tự động kích hoạt biện pháp dập bụi khi vượt ngưỡng; thiết bị phun sương, dập bụi áp lực cao tại công trường, điểm tập kết và khu vực phát sinh bụi lớn; các công nghệ, giải pháp mới khác có khả năng áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Hà Nội.