Chư tôn đức tham dự

Tham dự có chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các tỉnh thành; Thượng tọa Thích Thanh Phương, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Báo Ân, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương; Sở ban ngành TP.Hà Nội, Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội và xã Thuận An sở tại...

Đại biểu và Phật tử, nhân dân tham dự

Chùa Báo Ân (tên chữ là "Báo Ân Tự", trước đây còn gọi là chùa Thiên Đức) là ngôi cổ tự mang giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, gắn liền với vùng đất Kinh Bắc và dấu ấn phát triển của Thiền phái Trúc Lâm thời Trần. Trải qua biến thiên thời gian, nhiều hạng mục của chùa xuống cấp.

Báo cáo quá trình triển khai dự án tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thuận An cho biết, tiếp nối giai đoạn 1 (xây dựng nhà Tam bảo từ năm 2018, đưa vào sử dụng năm 2019 với tổng mức đầu tư 25,958 tỷ đồng), dự án giai đoạn 2 được triển khai trên diện tích khoảng 17.236 m² với tổng mức đầu tư 143,364 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Chư tôn đức tặng hoa chúc mừng

Quy mô đầu tư bao gồm đồng bộ các hạng mục kiến trúc truyền thống như nhà Tiền đường (nhà Cam Lộ), nhà Bia, nhà Mẫu, nhà Tổ, vườn tháp, nhà thờ 5 vị vua Trần, Tam quan, lầu chuông, lầu trống, hai dãy hành lang; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích gồm tôn nền, sân, tường rào, hồ nước, tường hoa, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống mối, nhà bao che và phòng cháy chữa cháy.

Công trình khởi công từ ngày 26-9-2025, sau hơn 13 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm an toàn lao động và được nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 11-2026.

Thời gian tới, Ban sẽ hoàn thiện hồ sơ hoàn công, bàn giao công trình cho thôn và nhà chùa quản lý, sử dụng; đồng thời kiến nghị Thành phố hỗ trợ đầu tư các hạng mục còn lại, mở rộng khuôn viên và phạm vi nghiên cứu khu vực di tích gốc.

Ông Phan Quang Vinh phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cộng đồng địa phương, ông Phan Quang Vinh, Trưởng thôn, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích thôn Dương Quang khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà chùa, chính quyền trong việc giữ gìn cảnh quan, kiến trúc, hiện vật; tiếp tục vận động nhân dân chung tay thực hiện giai đoạn 3 theo hình thức xã hội hóa.

Thượng tọa Thích Thanh Phương

Thượng tọa Thích Thanh Phương, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Báo Ân điểm lại dấu ấn lịch sử của chùa từ thời Lý đến thời kỳ hưng thịnh dưới triều Trần, gắn liền với Trúc Lâm Tam Tổ (Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang) và đợt đại trùng tu năm Hưng Long thứ 21 (1313) dưới thời vua Trần Anh Tông.

Theo Thượng tọa, tên gọi Báo Ân hàm chứa triết lý nhân văn sâu sắc về lòng biết ơn, tri ân tổ tiên, thầy tổ và dân tộc; giá trị đích thực của ngôi chùa được tạo nên bởi đời sống tu học, đạo hạnh của Tăng Ni và sự thực hành chính pháp của Phật tử. Thượng tọa mong muốn chùa tiếp tục phát huy vai trò trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, hướng thiện, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, nhà nghiên cứu và cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp kiểm kê, tư liệu hóa văn bia, di vật, dấu tích khảo cổ để làm sáng tỏ hơn vị trí của chùa trong lịch sử Phật giáo Luy Lâu – Kinh Bắc.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận An khẳng định Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Báo Ân (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư trên 143 tỷ đồng là công trình di tích có quy mô đầu tư lớn nhất được khánh thành, khởi công tại địa phương, được thi công theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và tiết kiệm.

Ông đề nghị nhà chùa, Tiểu ban Quản lý di tích và nhân dân thôn Dương Quang quản lý, sử dụng di tích đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh. Các phòng, ban chuyên môn của xã tiếp tục phối hợp với nhà chùa và thôn hoàn thiện hồ sơ, theo dõi bảo hành, thu thập tư liệu gốc làm rõ giá trị kiến trúc nghệ thuật thời Lý – Trần, đẩy mạnh quảng bá, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch tâm linh, hoạt động từ thiện nhân đạo; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục cây xanh, vườn tháp và kết nối du lịch tâm linh với các di tích trong vùng.

Đại diện các cơ quan tặng hoa chúc mừng

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương hướng về chính điện - ngôi Tam bảo, cắt băng khánh thành công trình.

Hòa chung không khí hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chương trình Hội thảo – triển lãm ảnh mang chủ đề “Tri ân và báo ân qua hệ thống bia tượng Hậu” cũng đã diễn ra trong cùng ngày.

Ban Tổ chức cũng công bố Cổng thông tin điện tử chính thức của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản Văn hóa Phật giáo Bắc truyền.

Khai mạc triển lãm