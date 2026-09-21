Hà Nội: Lấy ý kiến về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với đồng chí Dương Đức Tuấn

Công văn nêu rõ: Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) nhận được Tờ trình số 46/TTr-VP ngày 19-9-2026 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2025.

Căn cứ khoản 22 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó quy định việc công khai danh sách các trường hợp được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện truyền thông của thành phố; để có cơ sở báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trước khi trình cấp trên khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân trên.

Ý kiến phản hồi gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: số 37 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.