Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch Công viên Thủ Lệ

UBND phường Giảng Võ (Thành phố Hà Nội) đang niêm yết công khai và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư trên địa bàn về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500.

Theo định hướng đề xuất, quy hoạch khu Công viên Thủ Lệ trở thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội; tạo lập một không gian cảnh quan đặc thù (nơi nuôi dưỡng động - thực vật hoang dã, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái) kết nối không gian văn hoá và không gian xanh, tăng chiều sâu văn hóa cho vùng đô thị và là điểm tham quan, du lịch, giải trí hàng đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Khu vực nghiên cứu rộng gần 19 ha, nằm trên địa bàn phường Giảng Võ, tiếp giáp các tuyến đường Đào Tấn, Kim Mã - Cầu Giấy, Nguyễn Văn Ngọc, đường Bưởi và sông Tô Lịch. Trong phạm vi quy hoạch hiện có khoảng 37 hộ dân với 150 người nằm trên đường Kim Mã và Vầu Giấy.

Đại diện phường Giảng Võ xác nhận quy hoạch chi tiết trước đây đã xác định 37 hộ dân này đều nằm trong chỉ giới quy hoạch. Khu vực các hộ dân sinh sống được quy hoạch công viên, vườn hoa.

Công viên Thủ lệ nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Thắng).

Điểm đáng chú ý của đồ án là phân chia công viên thành hai khu vực với chức năng khác nhau. Khoảng 70% diện tích, tương đương 13,5 ha, được định hướng thành không gian mở, gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và các khu sinh hoạt cộng đồng.

Tại khu vực này, hệ thống tường rào bao quanh dự kiến được tháo dỡ, tạo lối tiếp cận trực tiếp từ vỉa hè các tuyến Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Văn Ngọc. Người dân có thể sử dụng không gian để đi dạo, tập thể dục, dưỡng sinh và thư giãn 24/7.

Khoảng 30% diện tích còn lại, tương đương 5,4 ha, dành cho khu nuôi dưỡng và trưng bày động vật, gồm khu nuôi chim, gà ở phía Tây và khu nuôi các loài động vật khác ở phía Bắc. Việc ra vào khu vực này được kiểm soát bằng vé; ranh giới sử dụng các giải pháp hàng rào sinh thái như hàng cây, hào đá nhân tạo hoặc vách kính nhằm bảo đảm an toàn. Khu vực cũng dự kiến có giờ đóng cửa để động vật nghỉ ngơi.

Theo UBND phường Giảng Võ, phương án điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi chức năng chính của công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong nội đô. Mục tiêu đặt ra là mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo tồn di tích, cải thiện điều kiện chăm sóc động vật và hoàn thiện hạ tầng.

Các nội dung trên hiện thuộc đồ án đang được công khai lấy ý kiến; phương án cụ thể sẽ cần được xem xét, hoàn thiện theo quy trình quy hoạch. Thời gian niêm yết lấy ý kiến khoảng 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8/10/2026.