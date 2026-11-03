Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Công văn nêu rõ, Ban Thi đua - Khen thưởng nhận được Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 26-10-2026 của UBND phường Ngọc Hà về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Công ty cổ phần Hàng không VIETJET.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16; khoản 2 Điều 43 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25-9-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân về việc xét, đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: Số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.