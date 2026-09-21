Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với 2 tập thể, 2 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Công văn nêu rõ: Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố nhận được Tờ trình của UBND các phường trên địa bàn thành phố về việc đề nghị xét tặng Huân chương lao động hạng Nhì đối với các tập thể, cá nhân.

Cụ thể, UBND phường Láng đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (địa chỉ: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội) và cá nhân ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn; UBND phường Nghĩa Đô đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu GP.INVEST (địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Trường Thịnh - Tràng An, số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) và cá nhân ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu GP.INVEST.

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó quy định việc công khai danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện truyền thông của thành phố; để có cơ sở báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét duyệt trước khi trình cấp trên khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đăng tải thông tin để lấ ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng nêu trên.

Ý kiến phản hồi gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: Số 37 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.