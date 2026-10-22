Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

Dự kiến điều chỉnh hơn 4.000ha về Hà Nội

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Thời gian lấy ý kiến được triển khai từ ngày 22 đến hết ngày 25/10, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 6/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 26, thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Phạm vi điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; cùng các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VTC

Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến, tổng diện tích tự nhiên dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha. Trong đó, 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm.

Chủ trương điều chỉnh địa giới hướng tới bảo đảm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ và tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Lấy ý kiến bằng phiếu, bảo đảm công khai và khách quan

Để triển khai việc lấy ý kiến, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức thực hiện theo quy định. Ngày 21/10 được dành cho công tác chuẩn bị; từ ngày 22 đến hết ngày 25/10, các tổ dân phố phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, sau đó ký và ghi rõ họ tên.

Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ, bảo đảm việc ghi nhận ý kiến chính xác, khách quan. Không được tự ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện hộ gia đình.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, các địa phương tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả theo quy định. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ phiếu lấy ý kiến, đồng thời tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Việc lấy ý kiến Nhân dân là một bước trong quá trình xem xét chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ. Kết quả lấy ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; không đồng nghĩa với việc phương án điều chỉnh địa giới đã được quyết định chính thức.