Hà Nội lấy ý kiến người dân về cây hoa sữa

Sáng 19/10, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) xác nhận, đơn vị đã có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc cắt tỉa, điều chỉnh mật độ và dịch chuyển cây hoa sữa tại các khu vực dân cư, trường học, bệnh viện.

Cụ thể, theo Công văn số 1862/TTHT-CVCX, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố khẩn trương rà soát các tuyến phố có mật độ cây hoa sữa dày đặc. Việc khảo sát tập trung vào những nơi gần khu dân cư, trường học, bệnh viện hoặc khu vực có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Cây hoa sữa trên phố Đinh Lễ (Hà Nội).

Chính quyền cơ sở và các tổ dân phố sẽ công khai mục đích, phát phiếu khảo sát hoặc tổ chức họp dân nhằm ghi nhận đầy đủ các ý kiến đồng ý, không đồng ý cũng như kiến nghị khác. Nội dung tham vấn bao gồm, mức độ ảnh hưởng của mùi hoa, nhu cầu cắt tỉa cành hoa theo mùa, cùng phương án giữ nguyên, chăm sóc hay đánh chuyển một phần cây và trồng bổ sung cây thay thế. Văn bản lưu ý không đưa cây vào danh sách đề xuất di dời chỉ vì thuộc loài hoa sữa, mà cần xem xét kỹ giá trị cảnh quan và tình trạng thực tế của từng cây

Đối với biện pháp xử lý trước mắt, các đơn vị sẽ phối hợp xác định vị trí ưu tiên để tiến hành cắt tỉa chọn lọc chùm hoa, cành mang hoa nhằm giảm lượng hoa và mức độ phát tán mùi. Quá trình cắt tỉa phải bảo đảm không cắt cụt ngọn, không làm mất cân đối tán cây, không ảnh hưởng đến sức sống và tuyệt đối không sử dụng hóa chất hay chất ức chế ra hoa chưa được cấp phép.

Về phương án lâu dài, trên cơ sở tổng hợp ý kiến cộng đồng, các địa phương sẽ đề xuất danh mục cây cần dịch chuyển, chặt hạ hoặc chủng loại cây trồng thay thế phù hợp với Đề án cây xanh. Việc đánh chuyển hay thay thế chỉ được thực hiện sau khi có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức. Theo yêu cầu của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, kết quả lấy ý kiến nhân dân và phương án tổng hợp từ các địa phương phải được gửi về Sở Xây dựng và Trung tâm trước ngày 26/10/2026.

Hiện nay, hoa sữa là một trong những chủng loại cây bóng mát phổ biến tại Hà Nội với khoảng 14.400 cây. Cây xuất hiện mật độ lớn trên nhiều vành đai và trục đường hướng tâm như vành đai 1 (481 cây), vành đai 2.5 (272 cây), trục Kim Mã-Cầu Diễn (670 cây), hay Văn Cao-Trần Duy Hưng (350 cây). Cùng với sấu, xà cừ hay bằng lăng, hoa sữa là loài cây gắn liền với văn hóa và ký ức đô thị của người dân Hà Nội.