UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang tổ chức công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ quy hoạch phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Theo phương án do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) trình, có 28 nhà ga được đề xuất ưu tiên triển khai, chia thành 2 đợt, gồm 18 nhà ga ưu tiên lần 1 và 10 nhà ga bổ sung lần 2. Đây là các vị trí được lựa chọn để tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, làm cơ sở triển khai những bước tiếp theo của dự án.

Trong số 5 tuyến đường sắt đô thị, tuyến số 8 có số lượng nhà ga ưu tiên nhiều nhất với 12 ga, trải dài theo hướng Đông - Tây. Tuyến số 1 có 5 ga, tuyến số 2 có 6 ga, tuyến số 10 có 2 ga và tuyến số 14 có 3 ga.

5 tuyến metro với 7 hướng tuyến thành phần đang được Hà Nội lấy ý kiến người dân. Infographic: Phạm Tuấn

Cụ thể, tuyến số 1 có 5 vị trí nhà ga ưu tiên tại khu vực sân vận động Vinfast, xã Thường Tín, xã Phù Đổng, xã Đông Anh và xã Thư Lâm.

Tuyến số 2 dự kiến bố trí 6 ga tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương.

Với tuyến số 10, hai nhà ga ưu tiên được đề xuất tại phường Từ Liêm và khu vực phường Khương Đình - Phương Liệt. Tuyến số 14 có 3 ga tại phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm.

Riêng tuyến số 8 có 12 nhà ga, trong đó phương án bố trí các ga trên địa bàn Hà Nội và các địa phương kết nối vùng Thủ đô. Theo thông tin từ MRB, phần tuyến kéo dài qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 5 ga, tỉnh Hưng Yên có 2 ga tại xã Phụng Công và xã Nghĩa Trụ.

Việc lựa chọn 28 nhà ga ưu tiên nhằm tập trung hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tạo cơ sở pháp lý để cắm mốc giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo. Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai đồng loạt các tuyến đường sắt đô thị trong năm 2026.

Theo kế hoạch, thời gian công khai, lấy ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch từ ngày 16/11 đến ngày 7/12/2026. Đối tượng tham gia là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại những địa bàn liên quan đến các tuyến đường sắt đô thị.

Hồ sơ quy hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến được niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của địa phương. Người dân có thể nghiên cứu hồ sơ, gửi ý kiến thông qua phiếu lấy ý kiến hoặc trực tiếp tại UBND xã, phường.

Việc lấy ý kiến cộng đồng là bước quan trọng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình lập quy hoạch, đồng thời giúp người dân nắm rõ phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và những nội dung có liên quan đến khu vực sinh sống.

Thông qua việc tham gia góp ý, người dân có thể phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế địa bàn, giúp cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn có thêm cơ sở rà soát, hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, MRB phối hợp với chính quyền địa phương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Trước đó, ngày 15/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14. Việc công khai hồ sơ quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng đối với 28 nhà ga ưu tiên là một trong những bước triển khai tiếp theo, hướng tới hoàn thiện cơ sở quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.