Hà Nội lấy ý kiến cử tri về phương án tiếp nhận hơn 4.000ha đất từ Phú Thọ

Chiến dịch lấy ý kiến nhân dân được triển khai đồng loạt tại 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô thông qua hình thức phát phiếu giấy trực tiếp đến từng hộ gia đình.

Theo quy trình do Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn, các tổ công tác tại khu dân cư chịu trách nhiệm bàn giao phiếu, hướng dẫn đại diện chủ hộ thể hiện quan điểm “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký nhận trực tiếp và tuyệt đối không thực hiện ký thay, ghi hộ nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực của dữ liệu khảo sát.

Trọng tâm của đề án lần này là phương án tiếp nhận 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ sáp nhập về thành phố Hà Nội. Cơ cấu khu vực điều chỉnh bao gồm 2.529,38ha thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha diện tích vùng đệm phụ cận.

Không gian địa giới liên quan trực tiếp đến ranh giới hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân (phía Hà Nội) cùng xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn (phía Phú Thọ).

Trước khi bước vào giai đoạn trưng cầu ý kiến cử tri cơ sở, cơ quan lãnh đạo cao nhất của thành phố đã định hình khung pháp lý và định hướng triển khai.

Ngày 6/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU, chính thức biểu quyết thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ căn cứ trên tờ trình đề xuất từ Đảng ủy UBND thành phố.

Mục tiêu cốt lõi của việc xác lập lại ranh giới hành chính liên tỉnh đặt trọng tâm vào việc giải quyết những bất cập về quản lý lâm sinh, nâng cao hiệu lực kiểm soát nhà nước theo lãnh thổ thống nhất, đồng thời mở rộng không gian gắn kết kinh tế - sinh thái trong quy hoạch Vùng Thủ đô.

Phương án điều chỉnh đồng thời phải bảo đảm sự cân bằng, hài hòa lợi ích giữa hai địa phương và bảo vệ tối đa các quyền lợi hợp pháp, dân sinh của cộng đồng cư dân khu vực giáp ranh.

Sau thời điểm kết thúc thu thập phiếu vào ngày 25/10, các tổ bầu cử địa phương sẽ tiến hành mở hòm phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản niêm phong và tổng hợp báo cáo chi tiết gửi về cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Toàn bộ kiến nghị, phản ánh phát sinh trong thời gian phát phiếu được ghi nhận để hoàn thiện hồ sơ đề án. Kết quả đồng thuận từ cộng đồng dân cư sẽ đóng vai trò là cơ sở thực tiễn bắt buộc để UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ hoàn tất các thủ tục pháp lý, trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự luật định.