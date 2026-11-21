Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về phương án hướng tuyến, vị trí ga 5 tuyến metro
Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Các tuyến có tổng chiều dài khoảng 293 km, với 28 nhà ga ưu tiên, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi trong phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-lay-y-kien-cong-dong-ve-phuong-an-huong-tuyen-vi-tri-ga-5-tuyen-metro-1767086.html