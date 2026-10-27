Hà Nội lấy trẻ em làm trung tâm, đảm bảo phát triển an toàn, lành mạnh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 26/10/2026, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường gia đình, học đường và xã hội an toàn, lành mạnh, không chỉ bảo bọc mà còn chủ động khơi dậy tiềm năng, tiếng nói của thế hệ trẻ Thủ đô.

Lắng nghe và tôn trọng tiếng nói con trẻ

Kế hoạch đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể nhằm bảo đảm quyền được tham gia, thể hiện chính kiến và bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ, bao gồm:

100% chính sách, kế hoạch, văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em phải được tham vấn ý kiến trực tiếp từ trẻ hoặc từ tổ chức đại diện nguyện vọng của trẻ em.

100% xã, phường triển khai ít nhất 01 mô hình thúc đẩy quyền tham gia do chính trẻ em khởi xướng và tổ chức thực hiện.

90% trẻ từ 6 tuổi trở lên được trang bị kỹ năng, kiến thức tham gia phù hợp độ tuổi; 80% trẻ em có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng ngay trong chính gia đình, nhà trường và các cơ sở trợ giúp xã hội.

UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu thay đổi tư duy, lấy trẻ em làm trung tâm, an toàn toàn diện. Ảnh minh họa: Bảo Loan

50% trẻ từ 11 tuổi trở lên tham gia ít nhất một mô hình phát huy quyền trẻ em.

Ít nhất 70% ý kiến, đề xuất của trẻ tại các kỳ Diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em các cấp được các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý và phản hồi minh bạch, kịp thời.

100% cán bộ làm công tác trẻ em, giáo viên, cán bộ Đoàn - Đội và 70% cha mẹ, người chăm sóc được tập huấn nâng cao năng lực, thay đổi phương pháp giáo dục dựa trên sự thấu cảm và tôn trọng.

Khuyến khích sáng kiến số và nâng cao sức khỏe tâm lý học đường

Để các mục tiêu đi vào thực chất, Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức của cộng đồng và gia đình – yếu tố then chốt bảo vệ sức khỏe tâm thần và tâm sinh lý cho trẻ trong thời đại số.

Thành phố chủ trương tạo sân chơi để trẻ em tự sáng tạo và sản xuất các sản phẩm truyền thông của chính mình, như tranh vẽ, video ngắn, bài viết chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội lành mạnh. Qua đó, trẻ được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng số và tự tin nói lên các vấn đề học đường, bạo lực, áp lực tâm lý hay lối sống lành mạnh.

Nhiều mô hình thực tế sẽ được duy trì và nhân rộng tại cơ sở như: Phiên họp giả định "Hội đồng nhân dân trẻ em", Câu lạc bộ Quyền trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Đối thoại học đường định kỳ giữa học sinh với ban giám hiệu và phụ huynh.Những hoạt động này giúp giải tỏa áp lực học tập, xây dựng môi trường học đường không bạo lực và gắn kết tình cảm gia đình.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực và học hỏi kinh nghiệm quốc tế từ các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em uy tín, TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra, giám sát thường xuyên.

Theo đó, mọi hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền lợi hoặc gây tổn hại đến thể chất, tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ em sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.