Hà Nội lấy kết quả giải quyết việc dân làm thước đo trách nhiệm cán bộ

Chuyển từ học tập sang hành động thực chất

Ngày 10/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về khảo sát gương điển hình tiêu biểu và việc triển khai Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn chủ trì cuộc làm việc.

Quang cảnh hội nghị.

Một trong những điểm đáng chú ý trong cách làm của Hà Nội là không dừng ở việc tổ chức học tập, quán triệt mà gắn nội dung thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm công vụ và kết quả giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Thành phố đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị vào ngày 3/9/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 1.010 điểm cầu và 408.495 đại biểu tham dự. Đến ngày 30/10/2026, 100% cán bộ, đảng viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt; 100% chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị.

Để việc triển khai đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU với 7 nhóm nhiệm vụ, xác định rõ nội dung, cơ quan phụ trách và tiến độ thực hiện. Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu gắn thực hành theo Bác với Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026.

Đặc biệt, tinh thần “6 rõ” được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức thực hiện. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được người phụ trách, công việc cần hoàn thành, thời hạn, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thẩm quyền giải quyết. Cách làm này nhằm khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chuyển trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo căn cứ để kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi công vụ.

Thành phố lựa chọn 5 điểm nghẽn để tập trung chỉ đạo, yêu cầu mỗi cấp ủy xác định khâu yếu, việc khó trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được gắn với kết quả tháo gỡ từng vấn đề. Ngày 26/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giải quyết 5 điểm nghẽn.

Đo hiệu quả bằng kết quả phục vụ nhân dân

Từ yêu cầu chuyển hóa nhận thức thành hành động, Hà Nội đã tập trung giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và môi trường sống của người dân. Những kết quả bước đầu cho thấy việc xác định nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với tiến độ đã tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện.

Trong lĩnh vực chống úng ngập, 10/10 công trình khẩn cấp khắc phục các điểm ngập trọng yếu đã hoàn thành, đưa vào vận hành. Đối với tình trạng ùn tắc giao thông, 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc đã được xử lý. Đây là những kết quả có ý nghĩa thiết thực, bởi người dân có thể trực tiếp cảm nhận hiệu quả từ việc đầu tư hạ tầng và tổ chức điều hành của chính quyền.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã xử lý trên 69.300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; giải tỏa 219/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 94,8%. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 100% xã, phường triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học bảo đảm an toàn thực phẩm; hệ thống truy xuất nguồn gốc đã kích hoạt gần 13.000 mã QR.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn.

Đáng chú ý, thành phố không chỉ tập trung xử lý những vấn đề trước mắt mà còn chú trọng giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đến ngày 30/10/2026, Hà Nội đã giải quyết 59/75 vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc diện Ban Chỉ đạo 15 Thành ủy theo dõi và các cơ quan chuyển về; hoàn thành xử lý 1.132/1.133 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng từ năm 2025, đạt 99,9%.

Những con số này phản ánh nỗ lực của thành phố trong việc đưa trách nhiệm công vụ đến gần hơn với yêu cầu thực tế. Đặc biệt, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và khả năng đối thoại của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, điểm cốt lõi trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW là chuyển từ học tập sang hành động, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo, đề cao trách nhiệm nêu gương và giải trình về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, việc triển khai Chỉ thị được đặt trong tổng thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, gắn với những cam kết chính trị của Đảng bộ Thủ đô về đổi mới phương thức lãnh đạo, tiên phong thử nghiệm cơ chế, chính sách mới, không đùn đẩy, né tránh, ngại việc khó và xây dựng Đảng bộ gương mẫu.

Cùng với xử lý những vấn đề dân sinh, Hà Nội tập trung khơi thông nguồn lực cho phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hơn 700 dự án đầu tư ngoài ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền nhằm tăng tính chủ động, giảm các cấp trung gian và khắc phục cơ chế xin - cho. Việc hoàn thiện Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cũng được xác định là giải pháp quan trọng để khai thông nguồn lực thể chế.

Một yêu cầu khác là đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ. Thành phố đã triển khai nền tảng iHanoi với khoảng 6,2 triệu người sử dụng, trong đó có chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hiện trường và theo dõi quá trình giải quyết. Nền tảng HanoiWork được xây dựng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức; Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện đánh giá cán bộ hằng tháng theo OKR/KPI. Thành phố đang xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) trên 4 trục.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, công nghệ và cơ chế chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng trách nhiệm của người đứng đầu và sự tham gia của Nhân dân. Đối với những công việc khó, phức tạp, nhất là các dự án hạ tầng, giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thực hành dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kiến nghị phải trở thành một phần trong phương thức lãnh đạo, điều hành.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá Hà Nội đã xác định đúng thước đo thực hành theo Bác là chất lượng sống của Nhân dân, gắn trách nhiệm nêu gương với việc giải quyết 5 điểm nghẽn dân sinh.

Đồng chí nhấn mạnh, thực hành theo Bác chỉ thực chất khi hội tụ đủ ba yếu tố: việc cụ thể, người chịu trách nhiệm rõ ràng và có thước đo công khai để Nhân dân giám sát. Thời gian tới, Hà Nội cần hoàn thành kế hoạch toàn khóa ở tất cả các cấp ủy trong quý IV/2026, bảo đảm “6 rõ”; gắn từng điểm nghẽn với chỉ tiêu, lộ trình, người chịu trách nhiệm và công bố kết quả định kỳ. Thành phố cũng có thể thí điểm bộ chỉ số đo kết quả thực hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Đây cũng là yêu cầu để việc học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không dừng ở phong trào mà trở thành nền nếp trong hoạt động của từng tổ chức Đảng, cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi nhiệm vụ được giải quyết đúng hạn, mỗi kiến nghị chính đáng được xử lý đến cùng và mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ sẽ là kết quả cụ thể nhất để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền Thủ đô.