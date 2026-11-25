Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung 44 xã

Việc lập quy hoạch chung các xã tại Hà Nội đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp đặt ra yêu cầu phải bảo đảm cả tiến độ và chất lượng các đồ án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đồ án quy hoạch phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ mô hình phát triển, ngành nghề và sinh kế của người dân tại từng địa phương.

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/8/2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 44 quy hoạch chung xã, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Thông tin tới Báo Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang duy trì giao ban, báo cáo tiến độ hằng tuần để kiểm soát việc triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Theo Báo cáo số 26611/SXD-QLQH về tiến độ triển khai Kế hoạch số 331/KH-UBND trong tuần từ ngày 13–20/11/2026, toàn bộ 44 xã đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Trong đó, 39/44 xã, tương đương khoảng 88%, đã trình hồ sơ thẩm định và được Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đối với 63 quy hoạch phân khu đô thị, đã có 2 đồ án được phê duyệt, gồm Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Quy hoạch phân khu đô thị mới Đan Phượng. Ngoài ra, 2 đồ án đã trình UBND Thành phố, 4 đồ án đang thẩm định và 53 đồ án đang thực hiện quy trình lấy ý kiến cộng đồng.

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng đang tập trung tổ chức các hội đồng thẩm định quy hoạch chung xã nhằm đẩy nhanh tiến độ.

"Hiện Sở Xây dựng đang tập trung tổ chức các hội đồng thẩm định quy hoạch chung xã. Theo kế hoạch, các đồ án phải được phê duyệt trong năm 2026", ông Huy thông tin.

Theo ông Huy, Viện tham gia với vai trò đơn vị tư vấn lập quy hoạch; công tác thẩm định thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm kết nối hạ tầng

Dù tiến độ quy hoạch chung xã có chuyển biến, việc triển khai các quy hoạch phân khu đô thị vẫn gặp khó khăn. Đây là nhóm quy hoạch quan trọng trong cụ thể hóa định hướng phát triển không gian, tổ chức hạ tầng và tạo cơ sở triển khai quy hoạch tại các địa phương.

Đánh giá về tiến độ, Sở Xây dựng cho biết, tiến độ triển khai nhóm quy hoạch phân khu đô thị còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt ở khâu tổ chức lập quy hoạch và triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Trong 10 quy hoạch do UBND cấp xã tổ chức lập, còn 3 đồ án chưa triển khai lấy ý kiến cộng đồng. Đối với 53 quy hoạch do Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc tổ chức lập, còn 25 đồ án chưa thực hiện bước này.

Việc lập quy hoạch chung các xã tại Hà Nội là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sở Xây dựng cũng chỉ rõ, việc lấy ý kiến cộng đồng còn chậm, sự phối hợp giữa các xã, phường và cơ quan trong phạm vi lập quy hoạch chưa tích cực, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để tháo gỡ, Sở kiến nghị Thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn; thực hiện chế độ "làn xanh", trong đó thời hạn tham gia ý kiến thẩm định không quá 5 ngày làm việc.

Đồng thời, Sở đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phát huy vai trò tư vấn chủ đạo, hỗ trợ các đơn vị tư vấn khác, bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ giữa các đồ án, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trao đổi với Báo Xây dựng, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, yêu cầu hàng đầu khi lập quy hoạch cấp xã là bảo đảm sự thống nhất với quy hoạch cấp trên, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô, các quy hoạch phân khu và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

"Quy hoạch cấp xã không thể thực hiện một cách độc lập mà phải có sự kết nối từ trên xuống và giữa các địa phương liền kề. Thành phố cần sớm cụ thể hóa các quy hoạch chuyên ngành, xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu phát triển theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nếu thiếu những cơ sở này, các địa phương rất dễ rơi vào tình trạng vừa lập xong quy hoạch đã phải điều chỉnh", ông Nghiêm phân tích.

Theo ông Nghiêm, nhiều xã còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về quy hoạch và quản lý xây dựng, trong khi yêu cầu phân cấp, phân quyền ngày càng cao.

Vì vậy, Thành phố cần chuẩn bị đầy đủ dữ liệu quy hoạch cho từng địa phương, tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã và sớm hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành làm cơ sở triển khai.

Tiến độ phải đi cùng chất lượng

Bên cạnh yêu cầu đồng bộ hạ tầng, việc bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc và không gian làng quê truyền thống cần được quan tâm ngay từ khâu lập quy hoạch.

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, mỗi địa phương có điều kiện tự nhiên, quỹ đất, đặc điểm kinh tế và bản sắc riêng. Có xã đang đô thị hóa nhanh, nhưng cũng có những địa phương vẫn lấy sản xuất nông nghiệp, làng nghề làm nền tảng phát triển. Vì vậy, không thể áp dụng máy móc các chỉ tiêu phát triển đô thị cho tất cả các xã.

Quy hoạch cần nhận diện đầy đủ hệ thống di sản, công trình kiến trúc có giá trị, cấu trúc làng xóm và cảnh quan đặc trưng. Đồng thời, việc bố trí hạ tầng, công trình công cộng và quỹ đất phát triển phải hài hòa với yêu cầu gìn giữ không gian văn hóa, duy trì sinh kế của người dân.

Đặc biệt, ông Nghiêm lưu ý việc lấy ý kiến cộng đồng phải thực chất, trực tiếp lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của người dân thay vì chỉ thông qua các cơ quan đại diện.

Hà Nội đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch, tạo cơ sở định hướng không gian và tổ chức phát triển đô thị.

"Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin, được giải thích rõ quy hoạch sẽ tác động như thế nào đến nơi mình sinh sống. Thành phố cần tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trao đổi, hướng dẫn tại từng địa phương, đồng thời khảo sát nguyện vọng của cộng đồng để xây dựng những đồ án quy hoạch phù hợp với thực tiễn", ông Nghiêm đề xuất.

Quy hoạch phải bảo đảm kết nối hạ tầng liên xã Tại cuộc họp ngày 11/11 về tiến độ triển khai Kế hoạch số 331/KH-UBND, nhằm hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thẩm định kỹ các quy hoạch chung xã theo nhóm địa bàn liền kề, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng và không gian phát triển. Đồng thời, quy hoạch phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ mô hình phát triển, ngành nghề và sinh kế của người dân tại từng địa phương, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Liên quan đến quản lý không gian, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố nhằm kiểm soát không gian phát triển theo định hướng quy hoạch tổng thể. Theo báo cáo, dự thảo Quy chế đã được thông qua Hội đồng thẩm định; ngày 18/11, Sở Xây dựng có Văn bản số 26303/SXD-QLKT xin ý kiến Bộ Xây dựng, dự kiến trình Sở Tư pháp thẩm định ngày 23/11/2026.

Thành phố cũng đang rà soát, xây dựng các quy chế quản lý kiến trúc đối với khu vực lõi lịch sử, phố cổ, phố cũ và những khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2027. Đây là một trong những công cụ quan trọng để kiểm soát phát triển không gian, quản lý kiến trúc và bảo tồn các giá trị đặc trưng trong quá trình đô thị hóa.

Đánh giá mục tiêu hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, đây là nhiệm vụ rất khó khi nhiều quy hoạch cấp trên chưa hoàn thiện, nguồn nhân lực chuyên môn còn hạn chế.

"Điều quan trọng không phải hoàn thành đủ số lượng đồ án mà phải bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quản lý, định hướng phát triển của địa phương, chứ không thể làm chỉ để có quy hoạch", ông Nghiêm nhấn mạnh.