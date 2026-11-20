Quyết liệt xử lý vi phạm tại các điểm nóng

Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 26/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định 5 điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, gồm: Ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, lập lại trật tự đô thị không chỉ là yêu cầu về mỹ quan mà còn gắn trực tiếp với việc bảo đảm an toàn giao thông, trả lại không gian công cộng cho người đi bộ.

Cảnh sát giao thông cùng công an phường, xã vào cuộc xử lý vi phạm dưới lòng đường, trên vỉa hè. (Ảnh: Đức Tuấn).

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết các điểm nghẽn được triển khai theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ và kết quả đầu ra. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Trong lĩnh vực giao thông, Hà Nội đã giải quyết 42/51 điểm ùn tắc, số vụ tai nạn giao thông giảm 17,58%. Tuy nhiên, tại một số khu vực, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn diễn biến phức tạp, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại phường Yên Hòa, lực lượng Công an phường thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến phố, khu dân cư, tập trung xử lý vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Đại úy Đỗ Đăng Thủy, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Yên Hòa cho biết, đơn vị duy trì các đợt ra quân trên toàn địa bàn, đặc biệt chú trọng những khu đô thị có mật độ dân cư đông. Cùng với kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình, hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình tái phạm sau khi đã được nhắc nhở. Với những trường hợp này, lực lượng Công an kiên quyết lập biên bản, xử lý theo quy định, không để tình trạng vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Một trong những khu vực được phường chú trọng kiểm soát là các cổng trường học. Vào giờ đưa đón học sinh, lượng phương tiện tập trung đông trong thời gian ngắn, nếu không được tổ chức hợp lý rất dễ gây ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Trước thực tế đó, phường bố trí lực lượng thường xuyên túc trực tại các khu vực cổng trường để điều tiết giao thông, phân làn, phân luồng, đồng thời kịp thời xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định. Việc tổ chức lực lượng theo khung giờ cao điểm góp phần hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ tùy tiện, bảo đảm an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông.

Chủ động tham mưu, tháo gỡ bất cập về chỗ đỗ xe

Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm, thực tế tại nhiều khu đô thị cho thấy, áp lực về chỗ đỗ phương tiện cũng là nguyên nhân khiến trật tự đô thị khó được duy trì ổn định.

Tại phường Thượng Cát, cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phường chủ động nắm tình hình, tham mưu chính quyền địa phương các giải pháp quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Trung tá Hoàng Duy Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Thượng Cát cho biết, đơn vị xác định rõ trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với quản lý đô thị. Trên cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, Công an phường chủ động đề xuất chính quyền những giải pháp phù hợp với thực tế.

Đáng chú ý, Công an phường đã đề xuất UBND phường bố trí hai địa điểm làm bãi trông giữ phương tiện. Đây là giải pháp nhằm đáp ứng một phần nhu cầu gửi xe, hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè, đồng thời góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị.

Các đơn vị được giao trông giữ phương tiện phải có giấy phép và ký cam kết không vi phạm. (Ảnh: Đức Tuấn).

Tại phường Kim Liên, nơi có mật độ dân cư cao, nhu cầu dừng, đỗ phương tiện lớn, lực lượng Công an phường cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các điểm phức tạp, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định.

Trung tá Đào Ngọc Minh, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Kim Liên cho biết, ngõ 38 Phương Mai từng là một trong những điểm nghẽn về trật tự đô thị. Tại đây, hàng quán bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; ô tô, xe máy dừng, đỗ tràn lan quanh khu vực hồ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước tình trạng này, trong nhiều tháng qua, lực lượng Công an phường đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp vận động và xử lý đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi của người dân.

Kết hợp xử lý vi phạm với hoàn thiện hạ tầng

Thực tế cho thấy, muốn giải quyết căn cơ điểm nghẽn về trật tự đô thị, không thể chỉ trông chờ vào các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm. Bên cạnh duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, cần chủ động nhận diện những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông và nhu cầu sử dụng không gian công cộng để tham mưu giải pháp phù hợp.

Song song với những nỗ lực từ cơ sở, Hà Nội đang triển khai các giải pháp hoàn thiện hệ thống giao thông tĩnh. Thành phố chú trọng rà soát, cấp phép các điểm trông giữ phương tiện; tận dụng linh hoạt quỹ đất công và những khu vực phù hợp để tổ chức trông giữ xe, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Đặc biệt, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại các bãi đỗ xe trong thời gian tới được kỳ vọng góp phần minh bạch hóa hoạt động trông giữ phương tiện, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm hạn chế những bất cập trong hoạt động trông giữ xe, tăng cường khả năng giám sát và quản lý của cơ quan chức năng.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cần được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; tránh tình trạng chỉ thông thoáng trong thời gian ra quân rồi tái diễn khi lực lượng chức năng rút đi. Các địa bàn cần tiếp tục rà soát những vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm, xác định rõ trách nhiệm quản lý và có phương án kiểm soát phù hợp.

Với sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của người dân, những bất cập về trật tự đô thị đang từng bước được chấn chỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, trả lại không gian công cộng thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng đô thị văn minh, kỷ cương.