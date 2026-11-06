Hà Nội lập kỷ lục đón hơn 30 triệu khách du lịch trong 10 tháng

Tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục là điểm nhấn quan trọng với ngành du lịch Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm 2026 đến nay.

Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Thủ đô Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, ước đón 7,57 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025 (gồm 5,34 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); còn lại là khách du lịch trong nước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Các sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch bao gồm các tour du lịch tiêu biểu, đặc trưng, khả năng tạo trải nghiệm và tiềm năng kết nối thị trường; theo định hướng sản phẩm du lịch văn hóa-di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện lễ hội cuối năm.

Thành phố chú trọng các sự kiện, các tour du lịch theo từng chủ đề. Tour di sản-Văn hóa-Lịch sử có các chương trình: “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hoá-Du lịch các Dân tộc Việt Nam; Chùa Hương - hành hương và khám phá trải nghiệm sản vật địa phương; Thăng Long tứ trấn-Bốn đền giữ kinh thành... Nhóm sản phẩm ẩm thực, mua sắm, du lịch đêm gồm có: Show diễn Tinh hoa Bắc bộ tại Khu du lịch Tuần Châu-Hà Nội, Rối nước Thăng Long và khám phá phố cổ Hà Nội; các chương trình trải nghiệm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò…

Thành phố cũng tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hoá - du lịch như: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 (Lần thứ 5) tổ chức tại một số địa điểm trên địa bàn từ ngày 11/11-28/11; Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam; Tổ chức Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (27/11 đến 02/12)...

Ngoài các hoạt động của thành phố, các khách sạn trên địa bàn Hà Nội triển khai nhiều hoạt động kích cầu gắn với các gói chương trình tổng kết cuối năm, tiệc Giáng sinh, chương trình chào đón năm mới và các chương trình ưu đãi về giá phòng lưu trú, ẩm thực hoặc combo các dịch vụ trong gói ưu đãi như: Combo phòng với ăn uống, chăm sóc sức khỏe; ưu đãi giá phòng cho các đơn vị tổ chức tổng kết cuối năm...

Thành phố Hà Nội có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch có hoạt động đón và phục vụ khách du lịch, trong đó có 59 khu, điểm du lịch được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp và sinh thái của Thủ đô; trọng tâm là nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, lấy sự hài lòng, an toàn và quyền lợi chính đáng của khách du lịch làm cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức hoạt động và cung cấp dịch vụ tại điểm đến.