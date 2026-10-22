Hà Nội lập hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng hơn 4.000 ha từ 3 xã của tỉnh Phú Thọ

Ảnh: UBND TP Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND về việc lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch này, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm; liên quan xã Ba Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (Phú Thọ). Số liệu chính thức được rà soát, đối soát và xác nhận theo thẩm quyền.

Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển khu vực giáp ranh và Vùng Thủ đô.

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị với UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ để thống nhất nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm phối hợp; hướng dẫn khảo sát, xác nhận số liệu, bản đồ, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng nhân dân và hoàn thiện hồ sơ.

UBND TP giao Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, UBND các xã Yên Xuân, Ba Vì, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì tổ chức nội dung khảo sát chung với tỉnh Phú Thọ, xác định đường địa giới, đối chiếu, xác nhận diện tích giao, nhận của từng đơn vị; các cơ quan, đơn vị báo cáo hiện trạng, tác động và kiến nghị theo ngành, địa bàn.

Cùng đó, rà soát hồ sơ toàn tuyến địa giới, báo cáo riêng khu vực còn bất hợp lý; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, trình xác nhận theo thẩm quyền.

Công an Thành phố Hà Nội được giao phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận dân số thường trú, tạm trú trước, sau điều chỉnh địa giới; số liệu tiêu chuẩn tính đến ngày 31/12/2025…

Thành phố yêu cầu việc chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận phải được tiến hành đồng thời với xây dựng đề án, bảo đảm các chính sách và dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân được thực hiện liên tục.

Sau khi hoàn thành, các địa phương kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả; đồng thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Về lộ trình, Kế hoạch của UBND TP Hà Nội đề nghị hoàn thành dự thảo Đề án và tài liệu phục vụ lấy ý kiến trước ngày 25/10/2026; hoàn thiện Đề án, phụ lục và phim tài liệu trước ngày 30/10/2026. Tiếp tục cập nhật kết quả lấy ý kiến và nghị quyết HĐND các cấp vào hồ sơ trình thẩm định.

Sau khi tổng hợp hợp lệ kết quả lấy ý kiến người dân, UBND TP trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến; các xã liên quan thực hiện quy trình tương ứng theo thẩm quyền. UBND xã Ba Vì, xã Yên Xuân trình HĐND cùng cấp theo quy định. Đề nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức các nội dung tương ứng theo thẩm quyền.

Về chuẩn bị các điều kiện thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hà Nội sẽ phối hợp với Phú Thọ phân loại dự án, khảo sát nguyện vọng người dân để lập phương án tái định cư theo dự án nếu phát sinh; chuẩn bị phương án quản lý, bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Ba Vì sau điều chỉnh địa giới.

Thời gian thực hiện: Chủ động chuẩn bị phương án bàn giao, tiếp nhận trong quá trình xây dựng Đề án; dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2026, tổ chức thực hiện sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính.