Hà Nội lập đề án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ, dự kiến tiếp nhận hơn 4.000 ha

Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn tài nguyên rừng và phát triển khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 16/10/2026 về lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, hồ sơ dự kiến được gửi Bộ Nội vụ trong tuần thứ hai của tháng 11/2026, phục vụ việc trình Quốc hội xem xét, quyết định.

*Dự kiến lấy ý kiến người dân từ ngày 25/10

Diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Phạm vi điều chỉnh liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phương án được xây dựng trên cơ sở Tờ trình số 119-TTr/ĐU ngày 25/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ, đã được Bộ Chính trị chấp thuận về chủ trương. Diện tích và đường địa giới chính thức sẽ được xác định sau khi hai địa phương hoàn thành khảo sát, đối chiếu hồ sơ và xác nhận số liệu theo thẩm quyền.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ Đề án. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm xác định đường địa giới, diện tích giao nhận, hiện trạng dân cư, đất đai, tài sản và các công trình, dự án trong khu vực dự kiến điều chỉnh.

Theo tiến độ được giao, công tác khảo sát thực địa thực hiện ngày 20/10, báo cáo chuyên ngành và số liệu dân số hoàn thành ngày 22/10, hồ sơ kỹ thuật hoàn thành ngày 24/10/2026.

Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các địa phương liên quan rà soát toàn tuyến địa giới, xác định những khu vực còn bất hợp lý để đề xuất phương án xử lý. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận dân số thường trú, tạm trú trước và sau điều chỉnh, sử dụng số liệu tiêu chuẩn tính đến ngày 31/12/2025.

Cùng với việc xác định diện tích và dân số, các cơ quan chức năng rà soát hiện trạng quản lý đất đai, rừng, tài nguyên, quy hoạch, giao thông và các công trình hạ tầng. Những dự án đang triển khai trong khu vực điều chỉnh cũng được thống kê để chuẩn bị phương án bàn giao, tiếp nhận.

Thành phố yêu cầu hoàn thành dự thảo Đề án và tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân trước ngày 25/10; hoàn thiện Đề án, phụ lục, bản đồ và các tài liệu liên quan trước ngày 30/10/2026.

Việc lấy ý kiến người dân dự kiến được tổ chức tại xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 25 đến 30/10/2026. Tuy nhiên, việc triển khai theo phạm vi 5 xã, phường trực tiếp liên quan phải có văn bản của cấp có thẩm quyền bảo đảm căn cứ pháp lý. Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND thành phố báo cáo Chính phủ, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về phạm vi, nội dung phiếu lấy ý kiến, cách tổng hợp và xác định tỷ lệ tán thành.

Các xã, phường dự kiến báo cáo kết quả lấy ý kiến ngày 31/10, cấp tỉnh hoàn thành tổng hợp ngày 1/11/2026. Sau khi có kết quả hợp lệ, UBND thành phố Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; các xã liên quan thực hiện thủ tục tương ứng theo quy định.

Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố trong tuần đầu tháng 11, sau đó phối hợp với tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ trong tuần thứ hai của tháng 11/2026. Hồ sơ được chuẩn bị để phục vụ việc trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

*Không để gián đoạn các dịch vụ thiết yếu

Bên cạnh việc lập hồ sơ, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành chuẩn bị phương án quản lý địa bàn sau điều chỉnh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Các cơ quan chức năng được giao rà soát hồ sơ đất đai, hộ tịch, cư trú, chính sách an sinh xã hội và những thủ tục hành chính đang giải quyết. Việc bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tại khu vực điều chỉnh địa giới.

Đối với các công trình, dự án đầu tư, Hà Nội yêu cầu phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát hiện trạng, xác định trách nhiệm quản lý và xây dựng phương án chuyển tiếp. Trường hợp phát sinh nhu cầu tái định cư theo dự án, các cơ quan liên quan phải khảo sát nguyện vọng người dân để đề xuất phương án phù hợp.

Riêng Vườn quốc gia Ba Vì, thành phố yêu cầu rà soát hồ sơ quản lý rừng, đất đai, tài nguyên và xây dựng phương án bảo tồn, phát triển sau điều chỉnh địa giới. Các giải pháp quản lý phải gắn với việc bảo vệ tài nguyên rừng, bảo đảm sinh kế và quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực.

Các sở, ngành cũng được giao lập danh mục tài sản, công trình hạ tầng, dự án và những nội dung quy hoạch cần điều chỉnh để chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận. Công việc này được thực hiện đồng thời với quá trình lập Đề án nhằm chủ động các điều kiện quản lý sau khi địa giới hành chính thay đổi.

Theo kế hoạch, các phương án bàn giao, tiếp nhận dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính sẽ được tiến hành sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết theo thẩm quyền.