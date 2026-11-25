Hà Nội lắp đặt thêm hơn 6.200 camera AI giám sát giao thông
Hà Nội đang tiếp tục mở rộng hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Hơn 6.200 camera AI dự kiến được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao phức tạp và khu vực cần bảo đảm an ninh, trật tự, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-lap-dat-them-hon-6200-camera-ai-giam-sat-giao-thong-246261125164711583.htm