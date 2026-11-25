Với quyết tâm chính trị cao cùng phương pháp và cách thức triển khai phong trào thi đua hiệu quả, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, Bộ Công an đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.