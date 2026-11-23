Camera AI theo dõi và định vị chính xác các phương tiện di chuyển rất đông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn gây lãng phí thời gian, nhiên liệu, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất lượng môi trường đô thị.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, điều hành giao thông, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giám sát được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Thông qua khả năng thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực, hệ thống camera AI giúp lực lượng chức năng nâng cao khả năng nhận diện tình hình, phát hiện sớm các nguy cơ ùn tắc và những bất cập trong tổ chức giao thông.

Đáng chú ý, thay vì chủ yếu xử lý khi ùn tắc đã xảy ra, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI tạo điều kiện để các cơ quan chức năng từng bước chuyển sang phương thức quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu. Đây cũng là cơ sở phục vụ phân tích lưu lượng phương tiện, đánh giá nguyên nhân ùn tắc, dự báo diễn biến giao thông và xây dựng phương án tổ chức, phân luồng phù hợp tại từng khu vực.

Theo thông tin được công bố, Công an thành phố Hà Nội đã ký kết với Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp (GEIC), đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Công nghệ công nghiệp toàn cầu (GTINX), triển khai dự án “Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố”.

Dự án có quy mô hơn 6.200 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, dự kiến được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao thông phức tạp, tuyến phố văn minh và những khu vực cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, quá trình bàn giao, lắp đặt thiết bị được thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện và đưa vào triển khai chính thức trong năm 2027.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị. Giải pháp này hướng tới nâng cao khả năng xử lý dữ liệu, hỗ trợ giám sát và nhận diện các tình huống giao thông, an ninh, trật tự.

Theo thông tin từ đơn vị triển khai, sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật giao thông QCVN 05:2024/BCA và đã được Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát giao thông.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống camera AI có quy mô lớn không chỉ thể hiện nỗ lực ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác quản lý đô thị mà còn góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, làm chủ.

Khi đi vào vận hành, hệ thống camera AI được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng Công an thành phố Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời hỗ trợ công tác điều hành, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông.

Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát cũng góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, từng bước hiện đại hóa phương thức quản lý, điều hành, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động giám sát thủ công. Qua đó, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông suốt, bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Không chỉ được triển khai tại Hà Nội, giải pháp camera AI phục vụ giám sát giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự của Công ty GEIC cũng đang được xúc tiến hợp tác triển khai tại nhiều địa phương, gồm: Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long, Quảng Trị, Cần Thơ, Nghệ An, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên và Tây Ninh.

Việc mở rộng ứng dụng hệ thống camera AI tại các địa phương cho thấy xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và điều hành đô thị. Đối với Hà Nội, dự án hơn 6.200 camera AI được kỳ vọng sẽ tạo thêm công cụ hỗ trợ các lực lượng chức năng giải quyết những vấn đề đặt ra trong quản lý giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, an toàn và hiện đại.