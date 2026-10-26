Hà Nội lập cơ chế cảnh báo ô nhiễm trước 5- 7 ngày

Sáng 26/10, nhiều khu vực nội đô Hà Nội chìm trong lớp bụi mịn mờ đục, chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng xuống mức xấu và rất xấu.

Dữ liệu từ hệ thống IQAir lúc 8h30 ghi nhận chỉ số AQI của Hà Nội chạm mốc 172, đưa thủ đô vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới tại thời điểm đó. Tại các điểm đo nội thành, chỉ số AQI đồng loạt hiển thị ở mức nguy hại cho sức khỏe; trong đó khu vực Quảng An (Tây Hồ) có thời điểm vượt mốc 200 chạm ngưỡng rất xấu, Phú Thượng đạt 198, Lò Đúc ghi nhận 181 và Vĩnh Tuy cũng duy trì ở ngưỡng đỏ. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ số AQI tại trạm Thanh Xuân lúc 7h sáng cũng đạt 146, thuộc mức kém.

Báo động đỏ cho ô nhiễm không khí tại Hà Nội. (Nguồn: Kinh tế môi trường)

Theo giải thích từ các chuyên gia môi trường, sau thời gian không khí được cải thiện nhờ mưa nhiều trong tháng 9, ô nhiễm đã gia tăng trở lại do thời tiết chuyển sang hanh khô, gió yếu và xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, khiến bụi mịn PM2.5 không thể khuếch tán mà tích tụ sát mặt đất. Theo thang phân loại 6 mức độ (từ 0-50 là tốt, 51-100 là trung bình, 101-150 là kém, 151-200 là xấu, 201-300 là rất xấu và trên 300 là nguy hại), chất lượng không khí ở mức kém và xấu hiện nay gây nguy cơ trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng. Trước tình hình này, giới chuyên môn khuyến cáo người dân nên tránh tập thể dục ngoài trời, đóng kín cửa sổ, sử dụng máy lọc không khí trong nhà và luôn đeo khẩu trang đạt chuẩn khi bắt buộc phải ra đường.

Đối phó với nguy cơ ô nhiễm gia tăng trong mùa khô, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát phát thải và chủ động ứng phó, trong đó đáng chú ý nhất là việc thiết lập cơ chế phát thông tin cảnh báo ô nhiễm trước từ 5 đến 7 ngày. Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm đầu mối kỹ thuật, tổng hợp dữ liệu quan trắc và dự báo thời tiết để phát tín hiệu cảnh báo sớm, đồng thời rà soát các nguồn thải lớn để người dân chủ động phòng ngừa. Trong khoảng 48 đến 72h tiếp theo, phạm vi và mức độ ảnh hưởng sẽ được liên tục cập nhật, chính quyền địa phương siết chặt kiểm soát các công trường xây dựng, tăng cường rửa đường và đưa ra các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe. Trước 24h, phương án ứng phó toàn diện sẽ được rà soát và điều chỉnh theo dự báo mới nhất.

Hiện Hà Nội đang vận hành 4 trạm quan trắc tự động liên tục, dự kiến bổ sung thêm 1 trạm cùng hệ thống cảm biến hỗ trợ, đồng thời phối hợp với Cục Môi trường hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật chất thải và hạ tầng quan trắc liên vùng theo Luật Thủ đô.

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