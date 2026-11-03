Hà Nội lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, chuyển thanh tra sang 'cảnh báo sớm'

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy về phát huy tính tiên phong, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới và tháo gỡ các "điểm nghẽn" kéo dài về đất đai, quy hoạch hay đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu chuyển đổi thanh tra công vụ sang hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm và hướng dẫn thay vì chỉ xử lý vi phạm (ảnh minh họa). Ảnh: Hà Đương

Đánh giá cán bộ qua sản phẩm và nguyên tắc '6 rõ'

Theo Kế hoạch, 100% các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã thuộc Thành phố có trách nhiệm ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Kế hoạch của từng đơn vị bắt buộc phải xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực.

Thành phố yêu cầu mọi nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Mỗi công việc đều có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính về kết quả, các cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về phần việc được phân công và cung cấp ý kiến đúng thời hạn.

Đến năm 2030, Thành phố đặt ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể: 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện thẩm định sẽ được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro, thẩm quyền; có mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro và phương án xử lý phát sinh.

100% công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được đánh giá gắn với sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, kỷ luật kỷ cương, năng lực phối hợp và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống đánh giá hiện có.

6 nhóm giải pháp tháo gỡ 'điểm nghẽn' công vụ

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Chủ động xây dựng kế hoạch, cấm sao chép: Các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn để lập kế hoạch riêng, bảo đảm thống nhất giữa khối chính quyền và cấp ủy Đảng, không sao chép nguyên văn văn bản của cấp trên.

Rà soát, đơn giản hóa quy trình công vụ, phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo trong văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hóa quy trình rút gọn đối với các đề xuất nhỏ, cấp thiết ở cơ sở. Đổi mới thanh tra công vụ theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm và hướng dẫn thay vì chỉ xử lý vi phạm.

Phân cấp, ủy quyền gắn với nguồn lực, rà soát việc phân cấp, ủy quyền trên 3 lĩnh vực (nguồn thu - nhiệm vụ chi; quản lý nhà nước; giải quyết thủ tục hành chính). Gắn nhiệm vụ được phân cấp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, kinh phí và hạ tầng dữ liệu.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đột phá, ưu tiên giải quyết dứt điểm khó khăn trong các lĩnh vực then chốt như đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài chính - tài sản công, quản lý đô thị, môi trường, hạ tầng và chuyển đổi số; tổng hợp kết quả hằng quý.

Bảo vệ và tôn vinh cán bộ dám nghĩ, dám làm, đánh giá cán bộ dựa trên kết quả tháo gỡ điểm nghẽn và chỉ tiêu OKR/KPI, liên thông với hồ sơ năng lực số. Khen thưởng thực chất các sáng kiến có kết quả cụ thể; có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ khoa học - công nghệ.

Đồng thời, quản trị bằng dữ liệu số và công khai, triển khai quản trị theo dữ liệu (Dashboard, OKR/KPI), công khai và phản hồi kết quả xử lý đề xuất sáng kiến trên hệ thống dùng chung, đồng thời bảo mật thông tin người đề xuất.