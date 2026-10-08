Hà Nội: Lập bản đồ số trường lớp, giải bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên'

Đây là những nhiệm vụ nêu tại Công văn số 5082/UBND-KGVX ngày 06/10/2026 do UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành. Công văn triển khai Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Rà soát trường lớp, giáo viên

Theo Công văn, Sở GD-ĐT là đầu mối giải quyết vấn đề "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên". Sở phối hợp UBND các xã, phường rà soát quy mô học sinh, số trường, số lớp, sĩ số học sinh/lớp, nhu cầu trường lớp theo từng năm; xác định các địa bàn quá tải, có nguy cơ quá tải, khu vực còn thiếu trường và nhu cầu mở rộng, xây mới.

Cùng Sở Nội vụ, Sở rà soát nhu cầu giáo viên theo cấp học, môn học, địa bàn, xác định số thừa, thiếu và nhu cầu bổ sung đến năm 2030. Từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên, làm cơ sở tham mưu Thành phố quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực.

Các em học sinh tại điểm trường THCS Trung Hòa. Ảnh minh hoạ: Phạm Thắng

Cơ sở vật chất được rà soát toàn bộ, tập trung hạng mục tối thiểu, thiết yếu, theo các hướng: khắc phục ngay bằng nguồn lực của đơn vị, sửa chữa bằng ngân sách địa phương, đầu tư bằng ngân sách Thành phố, đầu tư theo dự án hoặc tháo gỡ về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư.

UBND các xã, phường chỉ đạo cơ sở giáo dục kiện toàn, bố trí cán bộ quản lý, rà soát thừa, thiếu giáo viên; thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hợp đồng, tuyển dụng trong số biên chế được giao, đúng thẩm quyền, quy định.

Giảm học đối phó, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Sở GD-ĐT chủ trì đổi mới toàn diện từ quản trị nhà trường, đội ngũ giáo viên đến nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá; giảm truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, Công văn cũng chú trọng giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, đặc biệt là đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, niềm tự hào dân tộc, tự hào tiếng Việt. Sở phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ phát triển năng lực số, giáo dục STEM/STEAM, tư duy khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Tiết tiếng Anh trường THCS Phú Diễn

Lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai sẽ được hoàn thiện, triển khai phù hợp từng cấp học, loại hình trường, địa bàn; tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh; phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh và nghiên cứu cơ chế huy động chuyên gia, giáo viên nước ngoài cùng các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ.

Về nhân lực, nhân tài, Sở GD-ĐT cùng Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính đề xuất các lĩnh vực ưu tiên đào tạo, phát triển nhân lực công nghệ chiến lược, chất lượng cao, gắn với nhu cầu của Thành phố; tăng liên kết giữa cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đại học với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Quản lý bằng dữ liệu, ứng dụng AI

Công văn yêu cầu hoàn thiện, số hóa dữ liệu, hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ; kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan; nghiên cứu hồ sơ số học tập; ứng dụng AI trong quản lý, dạy học, hỗ trợ người học, bảo đảm an toàn, bảo mật và dùng dữ liệu cho phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh, hoạch định chính sách. Việc phân cấp, phân quyền được rà soát, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm đếm kết quả, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Công văn yêu cầu ứng dụng AI trong quản lý, dạy học. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng số, kết nối internet, an toàn thông tin; hỗ trợ chia sẻ dữ liệu giáo dục theo nguyên tắc mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần, sử dụng nhiều lần; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, AI phục vụ dạy học, quản trị, cảnh báo sớm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường quá tải và học sinh có nguy cơ bỏ học.

Không chỉ vậy, sức khỏe, an toàn học đường cũng được chú trọng, Công văn giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, kiểm tra y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần; hướng dẫn tổ chức bữa ăn bán trú, sử dụng công cụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm của Thành phố, tập huấn cho cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường. Ảnh minh hoạ: MOET

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nâng cao thể trạng, tầm vóc học sinh Thủ đô, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử. UBND các xã, phường phối hợp công an, y tế bảo đảm an ninh, an toàn trường học, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người học, an toàn trên không gian mạng và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.