Hà Nội: Lắp 4 trạm cân tự động phạt nguội xe quá tải tại các cửa ngõ
Nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đang gấp rút triển khai lắp đặt 4 trạm cân xe tự động tại các cửa ngõ huyết mạch: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái. Đến nay, hai trạm trên Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành xây lắp và đưa vào vận hành thử nghiệm.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-lap-4-tram-can-tu-dong-phat-nguoi-xe-qua-tai-tai-cac-cua-ngo-post673473.antd