Hà Nội: Lắp 4 trạm cân tự động phạt nguội xe quá tải tại các cửa ngõ

Ngày 27/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp đã lập biên bản, tạm giữ một xe cứu thương đang lưu thông trên Quốc lộ 1, do tài xế không có giấy phép lái xe, phương tiện không có giấy kiểm định, không bảo hiểm và không có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên.