Hà Nội lắp 4 trạm cân tự động ở đâu, phát hiện xe quá tải thế nào?

Xe chở quá tải trọng cho phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ. Tại Hà Nội, 4 trạm cân tải trọng xe tự động đang được triển khai lắp đặt tại các cửa ngõ, hướng tới ghi nhận tải trọng phương tiện khi lưu thông và cung cấp dữ liệu phục vụ xử lý vi phạm.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, 4 vị trí được lắp đặt trạm cân tự động gồm Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, khu vực đầu cầu Thăng Long và trục Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái. Đây đều là những tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa lớn, kết nối Hà Nội với các khu vực lân cận.

Hà Nội đang lắp đặt 4 trạm cân tự động tại các cửa ngõ, cho phép ghi nhận tải trọng xe khi lưu thông, phục vụ phát hiện và xử lý vi phạm. (Ảnh Thành Long)

Hai trạm cân vận hành thử nghiệm

Về tiến độ triển khai, hai trạm cân trên Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành xây lắp, hiện bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm. Trong khi đó, các vị trí tại đầu cầu Thăng Long và trục Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái đang được đẩy nhanh thi công.

Tại khu vực đầu cầu Thăng Long, do lưu lượng phương tiện qua lại lớn, công tác xây dựng phải được tổ chức đồng thời với việc bảo đảm giao thông. Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công cả ban đêm nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong đêm 22/10, gần 50 cán bộ, kỹ sư và công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát đã thi công, đổ khoảng 400 m³ bê tông xi măng làm móng nền lắp đặt thiết bị cân điện tử. Đến nay, một bên mặt đường đã hoàn thành, bên còn lại đang tiếp tục được thi công.

Ông Nguyễn Quý Chung, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát, cho biết do lưu lượng phương tiện qua cầu Thăng Long lớn, nhà thầu không thể rào chắn toàn bộ khu vực. Vì vậy, đơn vị phải tổ chức thi công theo phương án vừa làm vừa bảo đảm phương tiện lưu thông, đồng thời tận dụng thời gian ban đêm để tập kết vật liệu và vận hành máy móc.

Theo ông Nguyễn Đình Đôn, Trưởng phòng Giám sát đèn tín hiệu giao thông thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, khối lượng thi công trạm cân tại đầu cầu Thăng Long hiện đạt khoảng 85%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nền, phấn đấu lắp đặt xong thiết bị trước ngày 31/10/2026.

Bốn trạm cân tự động được kỳ vọng giúp Hà Nội kiểm soát xe quá tải hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào việc cân xe trực tiếp và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. (Ảnh Thành Long)

Song song với thi công, phương án tổ chức giao thông tại khu vực đầu cầu Thăng Long cũng được điều chỉnh để hạn chế ùn tắc. Ban Duy tu đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về phương án phân luồng, yêu cầu nhà thầu bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện từ xa.

Sau giai đoạn đầu xuất hiện ùn ứ do người dân chưa quen với luồng tuyến, tình hình giao thông qua khu vực đã giảm áp lực. Vào giờ cao điểm, chiều dài dòng xe chờ ở hai đầu cầu cơ bản còn khoảng 100-200 m.

Xe quá tải bị phát hiện, xử lý như thế nào?

Điểm đáng chú ý của hệ thống cân tự động là khả năng ghi nhận tải trọng phương tiện khi xe đang di chuyển qua trạm, không yêu cầu phương tiện phải dừng lại để cân trực tiếp theo cách kiểm tra thông thường.

Theo đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, sau khi cả 4 trạm hoàn thành lắp đặt và được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội kết nối, chia sẻ dữ liệu tải trọng phương tiện theo thời gian thực.

Dữ liệu do hệ thống cảm biến ghi nhận sẽ phục vụ công tác theo dõi, phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng. Đây cũng là nguồn thông tin để cơ quan chức năng xem xét, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định, trong đó có hình thức xử phạt qua dữ liệu điện tử khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Việc ghi nhận tải trọng tự động được kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc vào các đợt kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến cửa ngõ. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý còn phụ thuộc vào độ chính xác của hệ thống, quy trình xác minh dữ liệu và việc tổ chức phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Khi cả 4 trạm cân đi vào hoạt động chính thức, Hà Nội sẽ có thêm công cụ phục vụ quản lý tải trọng phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm. Qua đó, cơ quan chức năng hướng tới kiểm soát tốt hơn tình trạng xe chở quá tải, hạn chế nguy cơ gây hư hỏng đường bộ và góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô.