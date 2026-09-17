Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký quyết định số 5066 ngày 17/9 về thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Theo quyết định, 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn, gồm: Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương; bà Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành viên các đoàn gồm đại diện các sở, ngành liên quan.

TP Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027. Ảnh minh họa H.B

Các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại các xã, phường trong thời gian từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ chuỗi tổ chức bữa ăn bán trú, từ lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp đến tiếp nhận, chế biến, vận chuyển và tổ chức ăn tại trường.

Đặc biệt, các đoàn sẽ đối chiếu giữa phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ đánh giá, hợp đồng đã ký với năng lực thực tế của đơn vị cung cấp; kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nước uống, sữa, suất ăn sẵn và các dịch vụ nấu ăn.

Các đoàn kiểm tra cũng sẽ tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện thực đơn, định lượng, năng lượng và dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm tuổi; đồng thời kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học và cơ sở cung cấp.

Đối với công tác kiểm tra lần này, TP Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố (HanoiCheck) để phục vụ kiểm tra. Các đoàn có nhiệm vụ đối chiếu hồ sơ, chứng từ, dữ liệu trên hệ thống với thực tế và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Khi phát hiện tồn tại, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, yêu cầu khắc phục, trường hợp vi phạm được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND TP và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố.

Cũng trong ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cũng có văn bản yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, các sở, ngành và UBND xã, phường phải rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân ở từng khâu; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm. Sở Y tế được giao chủ trì kiểm tra việc thực hiện phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ, hợp đồng, năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng và các điều kiện an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra, theo dõi khắc phục sau kiểm tra cũng được đặt ra nhằm bảo đảm các đơn vị cung cấp thực hiện đúng cam kết. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hướng dẫn các trường xây dựng, phê duyệt, công khai và thực hiện thực đơn; bảo đảm thực đơn phù hợp lứa tuổi, mức tiền ăn, nhu cầu năng lượng, dinh dưỡng và điều kiện thực tế. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trong tổ chức, kiểm tra và giám sát chất lượng bữa ăn.