Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú

Bếp bán trú tại một trường mầm non ở Hà Nội. Ảnh: Viết Huy.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký quyết định thành lập 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Kiểm tra đột xuất trong suốt năm học 2026-2027

Theo đó, 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn, gồm ông Vũ Cao Cương (Phó giám đốc Sở Y tế); ông Tạ Văn Tường (Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường); bà Nguyễn Kiều Oanh (Phó giám đốc Sở Công Thương); bà Trần Lưu Hoa (Phó giám đốc Sở GD&ĐT). Thành viên các đoàn gồm đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Nội dung kiểm tra trọng tâm gồm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng; quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các xã, phường và trường đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm khác), nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú.

Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra, đánh giá thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường, cơ sở cung cấp và các cơ sở, đơn vị có liên quan; đối chiếu với hồ sơ, phương án, kết quả đánh giá, kết quả lựa chọn, nội dung hợp đồng và thực tế thực hiện.

Một nội dung khác là kiểm tra việc cập nhật, quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường TP Hà Nội (HanoiCheck), trong đó có hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Các đoàn cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật và hướng dẫn của thành phố về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và các điều kiện liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn lập biên bản, yêu cầu khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm, đồng thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu quả tổ chức bữa ăn bán trú.

Hình ảnh một số miếng gà "có mùi lạ" cung cấp vào trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) ngày 11/9. Ảnh: Cắt từ clip.

Rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Trong đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong từng khâu.

Sở Y tế được giao chủ trì kiểm tra việc tổ chức bữa ăn bán trú, tập trung đối chiếu phương án, hồ sơ, hợp đồng với thực tế tại trường; kiểm tra năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, việc thực hiện cam kết trong hợp đồng, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Sở Y tế theo dõi việc khắc phục các tồn tại sau kiểm tra. Nếu phát hiện đơn vị cung cấp không đủ năng lực, không thực hiện đúng phương án hoặc cam kết trong hợp đồng, sở phối hợp với UBND xã, phường và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

Sở GD&ĐT được giao tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giao nhận, định lượng, thời gian và chất lượng suất ăn.

Các địa phương, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp phải cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên hệ thống. Khi thay đổi đơn vị cung cấp hoặc phương án tổ chức bữa ăn, thông tin phải được cập nhật trên HanoiCheck trên cơ sở văn bản của UBND xã, phường.

Công an TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương phát hiện, xác minh, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình lựa chọn, cung cấp thực phẩm, suất ăn và tổ chức bữa ăn bán trú.

UBND các xã, phường được yêu cầu xây dựng phương án dự phòng để sẵn sàng thay thế đơn vị cung cấp khi không bảo đảm an toàn thực phẩm, không đủ năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Nhà trường phải kiểm soát sự thống nhất giữa thực đơn đã công khai với suất ăn thực tế, đồng thời giám sát nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, giao nhận, định lượng, chất lượng suất ăn và việc tổ chức ăn tại trường.