Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra bữa ăn bán trú tại trường học

Liên ngành kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại trường học.

Trưởng các đoàn kiểm tra gồm: Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương và bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành viên các đoàn là đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Theo quyết định, các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ 20/9/2026 đến hết 31/5/2027.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức bữa ăn bán trú; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn.

Các đoàn kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú tại cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp thực phẩm và các đơn vị liên quan; đối chiếu với hồ sơ, phương án, kết quả đánh giá, lựa chọn, nội dung hợp đồng và việc thực hiện trên thực tế.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu hồ sơ, chứng từ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck). Nội dung này bao gồm các loại nước uống, sữa, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn và các sản phẩm khác phục vụ bữa ăn bán trú.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật và hướng dẫn của thành phố về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và các điều kiện liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đoàn có trách nhiệm lập biên bản, yêu cầu khắc phục; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời báo cáo UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố.

Các đoàn đồng thời kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu quả tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.