Hà Nội lập 2 đoàn liên ngành, quản lý thị trường mở đợt cao điểm truy quét hàng giả dịp cuối năm

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 6-11, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, thành phố đang chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân dịp cuối năm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Về cung cầu, theo Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến nhu cầu hàng hóa thiết yếu trong ba tháng trước, trong và sau Tết trên địa bàn thành phố gồm: Gạo khoảng 332 nghìn tấn; thịt lợn 18 nghìn tấn; thịt bò 4,5 nghìn tấn; thịt gà, vịt 10 nghìn tấn; trứng gia cầm 99 triệu quả; rau, củ 312 nghìn tấn; thực phẩm chế biến 3,4 nghìn tấn; thủy hải sản 6,8 nghìn tấn…

Khả năng cung ứng trên địa bàn đáp ứng khoảng 47% nhu cầu gạo, 366% thịt lợn, 413% thịt gà, vịt, 770% trứng gia cầm, 56% thịt bò và khoảng 60% rau, củ.

Thành phố sẽ chủ động kết nối nguồn cung từ các địa phương đối với những mặt hàng cần bổ sung, bảo đảm cân đối cung cầu trong dịp Tết. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp chủ động dự trữ tăng 10-20% so với tháng thông thường, bố trí hàng phù hợp nhu cầu từng thời điểm, tránh thiếu hàng cục bộ hoặc tồn kho sau Tết.

Ông Hiệp nhấn mạnh, từ nay đến Tết, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát giá bán, sức mua, khả năng cung ứng từng nhóm hàng tại từng địa bàn; xây dựng phương án điều tiết, bổ sung hàng và bố trí điểm bán lưu động khi cần thiết; phối hợp ngành xây dựng, vận tải tạo thuận lợi cho xe chở hàng thiết yếu; thông tin lịch mở cửa bán hàng trước, trong và sau Tết…

Đặc biệt, Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 Thành phố ban hành Kế hoạch thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành từ ngày 02/11/2026 đến ngày 16/12/2026. Sở cũng chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chuẩn bị kế hoạch cao điểm từ 15/11/2026 đến 28/02/2027.

Trọng tâm trong đợt cao điểm là kiểm tra hàng giả, hàng lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, niêm yết giá, khuyến mại và hành vi lợi dụng nhu cầu mua sắm dịp Tết để trục lợi; chú trọng cả kênh truyền thống và thương mại điện tử…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng thông tin tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thế Hiệp thông tin thêm, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ (121 vụ định kỳ, 4.658 vụ đột xuất, 12 vụ chuyên đề), xử lý 4.201 vụ; trong đó có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và 81 vụ chuyển cơ quan điều tra.

Tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 15 tỷ đồng; trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Công Thương tăng cường truyền thông cảnh báo giả mạo thương hiệu, quảng cáo sai sự thật, khuyến mại không đúng quy định, lừa đảo giao dịch số, thanh toán và bán hàng đa cấp biến tướng; hướng dẫn người tiêu dùng kiểm tra thông tin hàng hóa, hóa đơn, chính sách đổi trả và lưu chứng cứ giao dịch…

Cũng tại hội nghị, trả lời câu hỏi của báo chí về kiểm soát hàng hóa trong lĩnh vực thương mại điện tử, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, thương mại điện tử trong thời gian qua có tốc độ phát triển nhanh. Vì vậy, cơ quan quản lý thị trường xác định phải nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ để giúp việc bán hàng thuận lợi và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tuy nhiên, thực tế có tình trạng lợi dụng căn hộ, nhà ở dùng làm nơi tích trữ hàng hóa, đóng gói, thậm chí là tổ chức livestream bán hàng. Việc tiếp cận đối với những điểm bán hàng này có khó khăn. Do đó, công tác quản lý địa bàn là quan trọng hàng đầu và phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu và người được giao quản lý địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý...