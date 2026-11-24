Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa - Tonkin Heritage Express vừa chính thức khởi hành chuyến tàu đầu tiên, khai thác trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Đoàn tàu được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp các họa tiết, chất liệu văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc, mang đến trải nghiệm mới cho hành khách trên hành trình đến Lào Cai, Sa Pa.

Biểu diễn múa dân gian Tây Bắc trên tàu (Ảnh: VNR cung cấp).

Đoàn tàu do Công ty Cổ phần Du lịch Chapa đầu tư, phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức khai thác.

Ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Chapa cho biết, dự án được khởi động cách đây hơn một năm, với mục tiêu cải tạo các toa xe khách đang khai thác, đồng thời thiết kế không gian trải nghiệm văn hóa trên tàu.

Điểm nhấn của đoàn tàu là sự kết hợp giữa tinh thần kiến trúc Đông Dương với các yếu tố văn hóa bản địa. Không gian bên trong sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm áp, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông cùng những chất liệu, màu sắc gắn với đời sống vùng cao.

Các toa xe được cải tạo thành những không gian mang dấu ấn riêng, trong đó có toa khách bố trí quầy bar phục vụ hành khách. Qua cách bài trí, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa vào trải nghiệm di chuyển, giúp hành trình bằng tàu hỏa không chỉ đơn thuần là đi lại mà còn là dịp tìm hiểu văn hóa, con người vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Chính Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho rằng, tuyến Hà Nội - Lào Cai có lợi thế kết nối Thủ đô với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc.

Theo ông Nam, với khách du lịch trong nước và quốc tế, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Để phát huy lợi thế này, sản phẩm du lịch đường sắt cần được tổ chức đồng bộ, từ đặt vé, đón tiễn tại ga, dịch vụ trên tàu đến kết nối phương tiện, lưu trú và các dịch vụ tại điểm đến.

Ngành Đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng, phối hợp tổ chức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa dịch vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của các tuyến đường sắt gắn với những điểm đến du lịch.

Theo kế hoạch, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Ga Hà Nội tối 23/11, chở khoảng 160 du khách quốc tế, dự kiến đến Ga Lào Cai vào sáng sớm 24/11 sau hành trình khoảng 8 giờ. Hành khách đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, các nước châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc và Singapore.

Một số hình ảnh tàu Chapa - Tonkin Heritage Express:

Toa khách (Ảnh: VNR cung cấp).

Toa khách được trang trí nhiều họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ (Ảnh: VNR cung cấp).

Toa giường ngủ (Ảnh: VNR cung cấp).

Khu vực rửa mặt (Ảnh: VNR cung cấp).