Mạch nguồn lịch sử của ngôi làng lửa thép

Làng Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội), từ lâu nổi tiếng với nghề rèn truyền thống, một nghề thủ công gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của nhiều thế hệ người dân nơi đây. Theo tư liệu địa phương, làng từng mang các tên gọi như Sẽ, Đan Khê, Huyền Khê, Đan Sỹ trước khi đổi tên thành Đa Sỹ vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Theo truyền thuyết dân gian, nghề rèn nơi đây có nguồn gốc từ thời Hùng Vương và phát triển mạnh dưới thời nhà Trần, gắn với công lao truyền dạy nghề của các bậc tiền nhân.

Làng nghề rèn Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội)

Trải qua nhiều thế kỷ, tiếng quai búa vẫn vang lên, gắn bó với đời sống và văn hóa của người dân Đa Sỹ. Đình làng Đa Sỹ là nơi thờ Thành hoàng làng – danh y Hoàng Đôn Hòa, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của cộng đồng. Chính nền tảng văn hóa ấy đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề, giúp nghề rèn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, trong dòng chảy không ngừng của thời cuộc.

Tinh hoa tôi thép từ đôi bàn tay người thợ

Nếu vẻ ngoài của một xưởng rèn gợi cảm giác thô ráp với than hồng, sắt thép và muội khói, thì linh hồn của sản phẩm Đa Sỹ lại nằm ở sự tinh tế và chuẩn xác đến từng chi tiết. Để hoàn thiện một con dao đạt chuẩn “sắc ngọt, bền chắc”, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau từ chọn phôi thép hoặc nhíp ô tô, nung lò, quai búa tạo hình, tôi thép cho đến mài giũa và tra cán. Mỗi thao tác đều dựa vào khả năng quan sát sắc lửa, cảm nhận độ nóng của phôi thép và lực tay điều chỉnh – thứ kỹ nghệ chỉ có thể tích lũy qua năm tháng chứ không sách vở nào dạy trọn vẹn.

Công đoạn quai búa tạo hình lưỡi dao

Trong chuỗi công đoạn ấy, kỹ thuật tôi thép được người làng Đa Sỹ xem là bí quyết làm nên thương hiệu riêng biệt. Ông Nguyễn Hồng Phấn, một thợ giỏi có gia đình 5 đời gắn bó với nghề rèn, chia sẻ: “Công đoạn làm ra sản phẩm tốt và bền là do khâu tôi thép. Đã là thép mà tôi đúng cách thì rắn, bền, sắc lắm. Kinh nghiệm tôi thép không có trong sách vở nào dạy mà đều được lưu truyền nhờ kinh nghiệm của các bậc tiền bối”.

Một nét đẹp rất riêng ở Đa Sỹ là sự gắn kết của cả gia đình quanh ánh lửa lò rèn. Không chỉ có đàn ông đảm nhận những phần việc nặng nhọc, phụ nữ và cả lứa tuổi thiếu niên trong làng cũng thuần thục nhiều công đoạn như phụ quai búa, mài lưỡi, tra cán gỗ hay kiểm tra, đóng gói thành phẩm. Nhiều gia đình vẫn truyền nhau câu nói mộc mạc “cứ đỏ lửa là có tiền”, bởi lò rèn vừa là kế sinh nhai bền vững, vừa là nơi rèn giũa tính kiên nhẫn cho con cháu. Đặc biệt, làng nghề còn ghi dấu hình ảnh nghệ nhân Đỗ Thị Tuyến – nữ nghệ nhân hiếm hoi gắn bó hơn 30 năm với búa đe, khẳng định bản lĩnh và sự khéo léo của người phụ nữ làng nghề.

Phụ nữ làng Đa Sỹ hoàn thiện từng sản phẩm

Những trăn trở về phát triển bền vững

Giữa dòng chảy hiện đại hóa, các sản phẩm dao, kéo, nông cụ của Đa Sỹ vẫn giữ vững vị thế trên thị trường nhờ sự đa dạng mẫu mã và độ bền vượt trội, thậm chí theo chân khách hàng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều hộ gia đình đã chủ động đầu tư thêm máy móc hỗ trợ ở các khâu cắt, mài, đồng thời khắc dấu thương hiệu riêng lên từng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh.

Các mẫu dao, kéo thủ công đa dạng về kích thước và công năng được bày bán dọc các cửa hàng tại làng nghề rèn Đa Sỹ.

Tuy nhiên, đằng sau ánh lửa hồng bền bỉ ấy vẫn còn những trăn trở về bài toán phát triển bền vững giữa lòng đô thị đang mở rộng nhanh chóng. Thực tế, việc sản xuất xen kẽ trong khu dân cư kéo theo áp lực không nhỏ về tiếng ồn, khói bụi than và không gian làm nghề chật hẹp. Mong mỏi lớn nhất của nhiều thế hệ thợ rèn là sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành đồng bộ không gian cụm, điểm công nghiệp làng nghề tập trung, gắn với định hướng sản xuất xanh và ứng dụng kỹ thuật hiện đại – để người dân vừa giữ được “lửa nghề”, vừa bảo vệ môi trường sống trong lành cho cộng đồng.

Khi lò rèn mở cửa đón du khách và chạm tới không gian số

Không để di sản đứng yên trong hoài niệm, những người thợ Đa Sỹ hôm nay đang chủ động làm mới cách kể chuyện làng nghề. Tại nhiều xưởng rèn, đặc biệt là mô hình của các nghệ nhân, người thợ tâm huyết như anh Lê Ngọc Lâm hay thế hệ con cháu kế cận của các gia đình làm nghề lâu năm, lò rèn truyền thống đã mở cửa trở thành không gian trải nghiệm thực tế cho du khách trong nước và quốc tế.

Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm rèn dao dưới sự hướng dẫn của người thợ làng Đa Sỹ.

Dưới sự hướng dẫn an toàn của các nghệ nhân, du khách được trực tiếp chạm tay vào kìm sắt, lắng nghe tiếng thép nóng xèo xèo trong nước tôi và cảm nhận nhịp búa thủ công đầy sống động. Anh Simon Vandromme, một du khách đến từ Pháp, từng bày tỏ sự ấn tượng sau khi trải nghiệm tại đây: “Tôi cảm nhận rõ sự nhiệt huyết của những người thợ rèn Đa Sỹ, sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng nhát búa, tạo nên một không gian rất đặc biệt. Đây thực sự là một trải nghiệm độc đáo”.

Song hành cùng những mô hình mở cửa đón khách trải nghiệm, tín hiệu đáng mừng nhất tạo nên sức sống nội sinh cho Đa Sỹ hôm nay chính là sự nhập cuộc chủ động và đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Giữa nỗi lo đứt gãy thế hệ vốn hiện hữu ở nhiều làng nghề thủ công, tại Đa Sỹ, không ít bạn trẻ sinh ra trong các gia đình có truyền thống làm nghề vẫn lựa chọn ở lại hoặc quay về gắn bó với ánh lửa lò rèn của cha ông. Họ không chỉ kiên nhẫn học hỏi những bí quyết nhìn sắc lửa, tôi thép từ thế hệ đi trước, mà còn mang theo tư duy năng động của thời đại mới: chú trọng hoàn thiện thẩm mỹ sản phẩm, thiết kế bao bì chỉn chu, xây dựng thương hiệu riêng và đưa dao kéo Đa Sỹ lên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng khắp mọi miền.

Các bạn trẻ tham gia hoàn thiện, đóng gói các sản phẩm

Không dừng lại ở lực lượng kế cận trong các hộ gia đình, công cuộc bảo tồn và lan tỏa giá trị làng nghề còn được tiếp sức bởi đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên yêu văn hóa truyền thống. Thực tế cho thấy, người trẻ hôm nay không hề thờ ơ với di sản, mà đang chủ động kiến tạo những “điểm chạm” mới để kể lại câu chuyện trăm năm bằng ngôn ngữ đương đại. Thông qua những thước phim ngắn quay cận cảnh công đoạn rèn thép công phu, các buổi livestream giao lưu cùng nghệ nhân hay những dự án truyền thông đưa hình ảnh làng rèn lên mạng xã hội, thế hệ trẻ đang giúp một nghề thủ công tưởng chừng thô ráp trở nên gần gũi, sống động và giàu sức hút hơn với công chúng.

Chung tay lan tỏa câu chuyện và giá trị văn hóa của làng nghề rèn Đa Sỹ.

Khi đôi bàn tay giữ nghề điêu luyện của các bậc nghệ nhân cao tuổi gặp gỡ tư duy sáng tạo và sức lan tỏa của thế hệ trẻ, hành trình bảo tồn di sản không còn dừng lại ở sự hoài niệm. Từ bức phù điêu đầy tự hào nơi cổng làng đến nhịp sống rộn ràng trong từng xưởng rèn đỏ lửa, Đa Sỹ đang tự tin viết tiếp chương mới cho nghề cổ trăm năm – bền bỉ, linh hoạt và giàu sức sống giữa lòng Thủ đô hiện đại.

Từ những thanh thép thô sơ qua ngọn lửa hồng và đôi bàn tay chai sần, người thợ Đa Sỹ không chỉ tạo nên vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp Việt, mà còn hun đúc nên niềm tự hào văn hóa qua hàng trăm năm. Khi truyền thống được nâng đỡ bởi tư duy đổi mới và nhiệt huyết kế thừa, tiếng búa rèn Đa Sỹ sẽ còn tiếp tục ngân vang như một mạch sống bền bỉ giữa lòng Thủ đô.