Hà Nội lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật từ trường học đến cộng đồng

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung thiết thực, phù hợp từng nhóm đối tượng. Điểm đáng chú ý là các địa phương không chỉ tập trung phổ biến quy định mà còn đổi mới cách truyền tải, tăng cường tương tác, ứng dụng công nghệ số để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Công an TP Hà Nội tuyên truyền pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chương Dương (Ảnh: PV).

Tăng tính tương tác trong giáo dục pháp luật học đường

Ngày 9/11, UBND phường Khương Đình tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại Trường THCS Kim Giang (phân hiệu 1), với nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp lứa tuổi học sinh.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình Đỗ Văn Khải đề nghị các đơn vị, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối với học sinh, phường chú trọng tuyên truyền kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, an ninh mạng và an toàn giao thông. Đây là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với môi trường học tập, sinh hoạt và quá trình hình thành nhân cách của các em.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi tìm hiểu pháp luật với phần giới thiệu sách về Luật An ninh mạng năm 2025 bằng song ngữ Anh - Việt và tiết mục nhạc kịch tuyên truyền an toàn giao thông. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các quy định pháp luật được truyền tải sinh động, giúp học sinh dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Trước đó, UBND phường Vĩnh Hưng tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Quán Thị Vân Anh nhấn mạnh vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần hình thành ý thức sống và ứng xử có trách nhiệm cho học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện thông qua tiểu phẩm và phiên tòa giả định. Từ những tình huống thực tế, học sinh được nhận diện hành vi bắt nạt, xúc phạm, cô lập bạn bè, đồng thời hiểu rõ hậu quả và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh.

Chương trình cũng hướng dẫn học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, không cổ vũ hoặc phát tán hình ảnh bạo lực, kịp thời thông báo cho thầy cô, gia đình khi phát hiện hành vi bắt nạt.

Việc đưa các tình huống pháp lý vào hoạt động ngoại khóa giúp học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà còn được trực tiếp phân tích, trao đổi và rút ra bài học. Đây là phương thức cần thiết để nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, nhất là đối với những vấn đề có nguy cơ phát sinh trong môi trường học đường và trên không gian mạng.

Ứng dụng công nghệ số, mở rộng kênh tuyên truyền

Không chỉ tập trung trong trường học, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Nội còn được triển khai rộng rãi trong cộng đồng.

Tại phường Tây Hồ, UBND phường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ mang tính thời điểm mà cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phường Tây Hồ ra quân Đội hình xe máy tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan (Ảnh: H.L).

Đáng chú ý, phường Tây Hồ ra mắt Tủ sách pháp luật điện tử thông minh, tạo điều kiện để cán bộ, người dân chủ động tra cứu, tiếp cận thông tin pháp luật chính thống trên môi trường số.

Cùng với đó, phường chú trọng giáo dục pháp luật trong trường học thông qua các môn học, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ; tập trung vào các nội dung an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Đoàn Thanh niên phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên trang mạng xã hội Tuổi trẻ Tây Hồ bằng infographic, video ngắn, podcast về pháp luật. Dịp này, Đoàn phường tổ chức ra quân đội hình xe máy tuyên truyền lưu động, đưa thông điệp Ngày Pháp luật đến người dân trên địa bàn.

Những mô hình trên cho thấy các địa phương đang chủ động thay đổi cách thức phổ biến pháp luật, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và nền tảng số, giữa cung cấp kiến thức với hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, nhất là đối với thanh thiếu niên và người dân tại khu dân cư.

Đưa Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được tổ chức nghiêm túc, đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường và cơ quan, tổ chức liên quan tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng. Đợt cao điểm được xác định từ ngày 15/10 đến 15/11/2026.

Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Về nội dung, tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, gắn với yêu cầu đẩy mạnh truyền thông chính sách, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về hình thức, thành phố khuyến khích phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, cổng và trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; tổ chức hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền lưu động và triển lãm phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Yêu cầu đặt ra là các hoạt động hưởng ứng không chỉ dừng ở những đợt cao điểm mà phải gắn với nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng đến những vấn đề người dân quan tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành.

Từ trường học đến khu dân cư, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đang tạo thêm những kênh tiếp cận pháp luật thiết thực. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn và văn minh.